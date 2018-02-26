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最低工資法公投聽證 黃國昌：拖時間

發稿時間：2018/02/26 13:35

最新更新：2018/02/26 16:23

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時代力量黨主席黃國昌提出「重審勞動基準法」等全國性公民投票案，中選會26日在台北舉行聽證會，黃國昌出席陳述意見。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日時代力量黨主席黃國昌提出「重審勞動基準法」等全國性公民投票案，中選會26日在台北舉行聽證會，黃國昌出席陳述意見。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日

（中央社記者謝佳珍台北26日電）時代力量黨主席黃國昌今天表示，「制定最低工資法」公投無涉公投法所訂薪俸與預算不得做為公投提案，中央選舉委員會辦聽證會的理由荒謬，是拖延時間、阻礙公投。

時代力量日前提出「制訂最低工資法」全國性公投，公投主文為「您是否同意，立法院應制訂『最低工資法』，保障最低工資應滿足勞工及其受扶養親屬之基本生活所需。」

不過，中選會認為這項公投案有牴觸公投法第2條第4項所定「薪俸」、「預算」事項不得作為公投提案的疑慮，且恐怕無法了解提案內容真意，因此上午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會；這也是去年12月公投法修正後，首次舉辦的公投案聽證會。

「制訂最低工資法」公投提案領銜人黃國昌發言表示，制訂最低工資法公投非預算案公投，怎可以此理由阻擋？若這個理由可以否決公投案，幾乎沒有公投案可以成立。

黃國昌指出，過去第一個全國性公投是要不要採購防衛性武器，這不也是預算？制定最低工資法公投與預算無關；制定最低工資法會破壞文官體系安定性？這到底是什麼荒謬的法學解釋，想要阻礙公投？想要透過公投法第2條第4項規定卡住公投案，難道是「公審會復辟」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，制定最低工資法公投應該無涉薪俸與預算，這是一個最低勞動條件政策；任何政策都會牽扯國家預算，是否就無法作為公投題目，主管機關應該思考。

台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆指出，公投提案的文字內容很容易理解，但應進一步釐清何謂「基本生活所需」。

淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹說，「薪俸」是針對軍公教，訂定最低工資法公投案很明顯是針對勞工，不會對公務員體系的薪俸有影響。這項公投案純粹是法律案，未牽涉預算。

中選會表示，依據公民投票法第10條規定，中選會於收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、同一事項於公告公民投票之結果起2年內重行提出、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項之情事者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要補正。

公投法第2條第4項規定，預算、租稅、薪俸及人事事項不得作為公民投票的提案。（編輯：林淑媛）1070226

時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，26日下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，26日下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日
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