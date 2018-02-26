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關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
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921前6樓以上老舊建物強制快篩 3年內完成

發稿時間：2018/02/26 14:04

最新更新：2018/02/26 14:12

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花蓮地震引起外界關切老舊建築安全問題，行政院長賴清德（圖）26日親自主持記者會宣布，內政部針對老舊建物耐震安檢提出五大策略，預計4年投入新台幣60億元執行。中央社記者郭日曉攝 107年2月26日花蓮地震引起外界關切老舊建築安全問題，行政院長賴清德（圖）26日親自主持記者會宣布，內政部針對老舊建物耐震安檢提出五大策略，預計4年投入新台幣60億元執行。中央社記者郭日曉攝 107年2月26日

（中央社記者顧荃台北26日電）花蓮地震引起外界關切老舊建築安全問題，行政院長賴清德今天宣布，將擴大老舊建物快篩範圍，921之前的6樓以上老舊建物要在3年內完成快篩，有安全疑慮者將強制進行耐震評估。

賴清德上午親自主持記者會，說明全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強政策。

賴清德表示，台灣地震頻繁，常常造成重大災害，目前公有建築物絕大多數已完成耐震初評和詳評，因此這次將針對老舊私有建築的安全問題，提出建物快篩、耐震評估、重建補強、階段性補強與金融協助等五大策略，預計4年投入新台幣60.78億元執行。

內政部長葉俊榮說明，將鎖定民國88年12月31日以前（921地震之前）取得建照執照的的私有建築物，在建物快篩方面，若是同一所有權人的私人公用建築，如百貨公司、商場、量販店、旅館、社福機構等，樓地板面積達到1000平方米或300坪以上者，強制辦理耐震評估跟重建補強；其他高危險疑慮私有建築物，則將補助各縣市政府辦理建照設計圖快篩，每件補助2000元。

葉俊榮說，去年已針對12樓以上約9300件建築物進行快篩，今年預定9樓以上建築完成快篩，6層樓以上3年內完成，預估共將辦理2萬7000件快篩。

葉俊榮表示，若設計圖快篩結果認為建物有軟弱層或結構缺陷疑慮，將強制辦理現場耐震評估，耐震初評每件補助6000至8000元，預估4年辦理3萬4000件；詳評每件補助最高60萬元，預估4年辦理500件。

內政部次長花敬群說，若是耐震評估有疑慮，將輔導補強或重建，希望建物所有權人在一年內提出補強或重建計畫，必要時可延長。由於這次花蓮地震倒塌的雲門翠堤大樓，曾被花蓮縣政府快篩出有疑慮，但還來不及進行後續耐震評估和補強就發生意外，因此這次在耐震評估有疑慮到提出補強或重建計畫的期間內，新增「階段性補強」措施，先快速進行局部性的軟弱層補強，以降低倒塌風險。

根據內政部規劃，進入補強或重建階段的老舊建物，無論是進行危老重建、都更重建和都更整維，政府都提供獎勵補助。在危老重建方面，規劃設計階段最高提供40%容積獎勵；都更重建方面，將補助最高800萬元，且兩者施工階段地價稅全免，並提供重建工程貸款利息補貼，最後完工使用時允許地價稅減半2年，房屋稅減半最高12年等；都更整維則在施工期間提供地價稅減半、按樓地板面積補助工程款等。

另外，目前法律可讓政府強制私有建物進行快篩跟耐震評估，但無法強制要求重建或補強，因此內政部也將提出建築法77條之一修法，修法完成後政府將可強制要求危險建物補強或重建。（編輯：林沂鋒）1070226

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