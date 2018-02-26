宋楚瑜新春談話 重申親民黨基本精神

（中央社記者王承中台北26日電）親民黨主席宋楚瑜今天在新春談話會上表示，親民黨的基本精神是「天大地大，人民最大」，沒有把政黨利益放在人民利益之前。對於年底選舉，親民黨堅守的原則是對內以民為本、均富、廉能與正義。



親民黨今天舉行新春談話會，宋楚瑜、副主席張昭雄、親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、黨團幹事長陳怡潔、周陳秀霞等人均有出席。



宋楚瑜在致詞時表示，去年親民黨團有很多成就，但是黨也遭遇到內心很傷痛的事，非常盡責的已故親民黨秘書長秦金生，以及非常傑出的已故副書記長劉文雄都過世了，親民黨對兩人無限的懷念。



宋楚瑜說，今天親民黨特別再一起聚會，要凝聚一股力量，怎麼要讓親民黨在立法院能持續為國家做一些貢獻，也特別感謝李鴻鈞以及黨團的同仁，大家都非常認真。



宋楚瑜說，立法院朝野協商時，常看到立法院長蘇嘉全都要拉著李鴻鈞幫忙講公道話，李鴻鈞的表現有目共睹，這也必須要仰賴所有黨團同仁提供很多精確的社會、政黨資料。



他說，親民黨的基本精神就是「天大地大，人民最大」，沒有把政黨利益放在人民利益之前。



宋楚瑜表示，親民黨是一個有台灣價值的政黨，價值是一份信仰、信念、理想、目標，更是社會凝聚力與發展的動源。台灣追求的價值就是自由、民主、人權、法治、平等及多元。



對於年底的選舉，宋楚瑜說，親民黨堅守的原則是對內以民為本、均富、廉能與正義， 絕不以政黨利益違背整體國家利益，希望能夠好好把台灣內部問題做好。



媒體詢問，曾任親民黨立委的張顯耀、孫大千都宣布投入國民黨台北市長初選，宋楚瑜說，他並未跟兩人有接觸，親民黨不批評也不評論，每個人都有爭取為民服務的機會。親民黨目前未就任何縣市決定推誰代表親民黨參選，也沒有支持及鼓動任何人。(編輯：趙蔚蘭)1070226