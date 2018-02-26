/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
>rss

立院新會期 藍推空污食安等5項優先法案

發稿時間：2018/02/26 15:51

最新更新：2018/02/26 15:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院明天開議，中國國民黨立法院黨團鎖定空污、長照、食品安全、國家財政等面向，提出5項優先法案。國民黨團書記長李彥秀今天說，這幾個法案都會是這會期民眾關注的焦點。

國民黨今天召開立法實務研討會，討論立法院新會期優先推動的法案，包括空氣污染防制法修正草案、食品安全衛生管理法修正草案、長期照顧保險法草案、財政收支劃分法修正草案、集會遊行法等5項法案。

上會社會福利及衛生環境委員會因勞動基準法的修正，成為朝野黨團交鋒的主戰場，新會期國民黨團所提出的空污法、食安法、長照保險法等優先法案，又皆屬於立法院衛環委員會，因此衛環委員會勢必將再次成為藍綠交鋒的重要戰場。

在財政收支劃分法修正草案的部分，國民黨團主張，將營業稅逐步全額納入統籌分配稅款；強化均衡區域發展，未來對縣市政府會給予更多支持，避免因不公平的制度擴大城鄉差距。並確定各縣市分配金額「只增不減」原則，現行「先按比例再按公式分配」，將改為「直接按公式分配」，六都與非六都都適用同一公式。

至於集會遊行法，國民黨主張「報備制」，與國外先進國家的立法例趨於一致；而罰則回歸行政罰，避免以刑事追訴的方式，來處理違反行政規定的當事人。1070226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP