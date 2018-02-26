立院新會期 藍推空污食安等5項優先法案

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院明天開議，中國國民黨立法院黨團鎖定空污、長照、食品安全、國家財政等面向，提出5項優先法案。國民黨團書記長李彥秀今天說，這幾個法案都會是這會期民眾關注的焦點。



國民黨今天召開立法實務研討會，討論立法院新會期優先推動的法案，包括空氣污染防制法修正草案、食品安全衛生管理法修正草案、長期照顧保險法草案、財政收支劃分法修正草案、集會遊行法等5項法案。



上會社會福利及衛生環境委員會因勞動基準法的修正，成為朝野黨團交鋒的主戰場，新會期國民黨團所提出的空污法、食安法、長照保險法等優先法案，又皆屬於立法院衛環委員會，因此衛環委員會勢必將再次成為藍綠交鋒的重要戰場。



在財政收支劃分法修正草案的部分，國民黨團主張，將營業稅逐步全額納入統籌分配稅款；強化均衡區域發展，未來對縣市政府會給予更多支持，避免因不公平的制度擴大城鄉差距。並確定各縣市分配金額「只增不減」原則，現行「先按比例再按公式分配」，將改為「直接按公式分配」，六都與非六都都適用同一公式。



至於集會遊行法，國民黨主張「報備制」，與國外先進國家的立法例趨於一致；而罰則回歸行政罰，避免以刑事追訴的方式，來處理違反行政規定的當事人。1070226