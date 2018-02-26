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重審勞基法公投 時力：主文若有疑義願修

發稿時間：2018/02/26 15:56

最新更新：2018/02/26 16:38

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「重審勞動基準法」全國性公民投票案由時代力量黨主席黃國昌（左）領銜提出，中選會26日在台北舉行聽證會，黃國昌會中表示，主文最後一句「由立法院重新討論審議」若有疑義願刪除，盼中選會儘速通過審核。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日「重審勞動基準法」全國性公民投票案由時代力量黨主席黃國昌（左）領銜提出，中選會26日在台北舉行聽證會，黃國昌會中表示，主文最後一句「由立法院重新討論審議」若有疑義願刪除，盼中選會儘速通過審核。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日

（中央社記者謝佳珍台北26日電）時代力量黨主席黃國昌今天表示，「重審勞動基準法」全國性公投屬於法律複決，主文最後一句「由立法院重新討論審議」若有疑義，願刪除，希望中央選舉委員會儘速通過審核。

時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，公投主文為「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」

中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。

公投提案領銜人黃國昌發言表示，今年1月立法院在欠缺民主正當性程序下，通過勞基法修法，傷害勞工權益，違反民意，他無法認同；在國民主權原則下，若代議機關違反民意，可以透過公投廢止，因此提出重審勞基法公投。

黃國昌說，重審勞基法公投屬於法律複決，不涉立法原則的創制，沒有違反一案一事項的原則，主文最後一句「由立法院重新討論審議」是指廢止案生效後，若中選會執著認為違反一案一事項，願在補正時刪除，避免誤會，也請中選會儘速通過審核，讓台灣人民表達意志，捍衛勞工權益。

國防大學法律系教授鍾秉正表示，身為立委，卻又跳出來另提這樣的公投，是否洽當，他無法討論。公投案通過，後續如何進行，公投法第30條有明文規定，該公投主文最後一句「由立法院重新討論審議」是贅詞，應該刪除。

文化大學法律系教授邱駿彥指出，今年1月通過的勞基法修法相當荒謬，勞動權益倒退，加班換補休更是不公不義的條文，雖然立委是人民選出，但若所作所為違反人民意志，應該讓全民有表達意見的機會，這次公投是台灣民主法治的進步，很有意義。

中選會表示，依據公民投票法第10條規定，中選會於收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、同一事項於公告公民投票之結果起2年內重行提出、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項之情事者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要補正。（編輯：張均懋）1070226

時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，26日下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日時代力量日前提出「重審勞動基準法」全國性公投，中選會為釐清該公投是否屬於公投法第2條第2項第2款所稱的立法原則的創制，以及是否是一案一事項，26日下午邀公投提案領銜人與證人、鑑定人等召開聽證會。中央社記者吳翊寧攝　107年2月26日
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