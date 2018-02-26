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綠南市長初選電視政見會 6選將齊喊團結

發稿時間：2018/02/26 16:16

最新更新：2018/02/26 16:16

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（中央社記者范正祥台北26日電）民進黨台南市長初選電視政見發表會今天下午登場，葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、顏純左、李俊毅6位參選人會前共同接受媒體聯訪時齊聲高喊，「團結」、「民進黨加油」。

這場電視政見發表會原訂2月10日舉辦，因為2月6日花蓮大地震而取消。經民進黨選舉對策委員會2月21日討論後決定續辦，今天下午在民視恢復辦理。

6位參選人立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃，以及前台南市副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅，全員到齊，並提早到會場為自己做最好的準備。

會前媒體聯訪問到，外界關注民進黨初選競爭激烈，會不會影響民進黨團結？王定宇立刻做出反應說，6位參選人都一起拉著手拉喊「加油」，「團結」沒問題。

其他參選人對王定宇的說法都點頭認同。陳亭妃說，「團結」不會是民進黨的問題。

民進黨副秘書長徐佳青代表黨中央到場，她說，「民進黨已經31歲了」，選前都是大家努力、各憑本事，選後大家團結一致、面對挑戰，這就是民進黨的精神。「31年來雖然有很多的波折，但是大家到最後的表現都是團結一致的。」

徐佳青也說，民進黨不擔心「團結」這件事情。

媒體再問，日後黨內台南市長提名一旦確定，其他5位參選人是否會支持提名人選？6位參選人也都第一時間齊聲表示，「那是一定的」。

王定宇說，獲得提名的參選人，一定希望其他5位參選人的支持。

陳亭妃等人也呼應王定宇的說法說，「那是一定的」。（編輯：李淑華）1070226

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