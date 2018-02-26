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李翔宙卸任 林萬億：他今後耳根可清靜

發稿時間：2018/02/26 16:58

最新更新：2018/02/26 17:24

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國軍退除役官兵輔導委員會26日舉行新卸任主任委員交接典禮，在政務委員林萬億（中）監交下，新任主委邱國正（右）從卸任主委李翔宙（左）手中接過印信。中央社記者孫仲達攝　107年2月26日國軍退除役官兵輔導委員會26日舉行新卸任主任委員交接典禮，在政務委員林萬億（中）監交下，新任主委邱國正（右）從卸任主委李翔宙（左）手中接過印信。中央社記者孫仲達攝　107年2月26日

（中央社記者呂欣憓台北26日電）退輔會今天舉行卸任、新任主委交接典禮，監交人、政務委員林萬億談到軍人年改時說，李翔宙沒有背叛或忽略退除役官兵的權益；林萬億也笑說李翔宙從今爾後耳根可以清靜一點。

府院日前宣布國安、內閣人事異動，前參謀總長邱國正出任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員，原主委李翔宙另有任用。退輔會今天下午舉行卸任、新任主委交接典禮，由林萬億擔任監交人，李翔宙和邱國正交換印信後，兩人握手致意，隨後並肩離開典禮會場。

林萬億致詞時說，李翔宙在過去一段時間到19個榮服會說明軍人年改內容，還要和不同組織團體對話，被罵到臭頭，說李翔宙背叛退除役官兵、沒幫退除役官兵爭取權益。

林萬億說，這些是情感上對李翔宙的批評，就勇於任事和推動改革的努力，李翔宙絕對沒有背叛、也沒有忽略退除役官兵權益，任何改革有利益被減損或調整，難免大家會不適應，但李翔宙是很願意幫大家爭取應得的。

林萬億笑說，李翔宙是不是脫離苦海不得而知，但他羨慕李翔宙「從今爾後耳根清靜一點，從此不必再面對這些衝突。」

林萬億並稱讚新任主委邱國正是一個勇於承擔、帶兵嚴格、正直的人，李翔宙過去的努力，就由邱國正繼續承接下去。(編輯：趙蔚蘭)1070226

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