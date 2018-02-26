吳敦義出席國策顧問聯誼會 談縣市長選情

（中央社記者郝雪卿台中26日電）中國國民黨主席吳敦義今天針對年底縣市長選情表示，現在距離選舉還有一段時間，他沒有那麼強的望遠鏡可以預估選情，而台中市要打勝現任市長要花很大的努力，這不能輕忽。



總統府第12、13任國策顧問聯誼會中午在台中僑園飯店舉行，吳敦義出席向大家問候拜個晚年，國民黨台中市長提名人盧秀燕也到場，還有立委江啟臣的岳父、前立委劉盛良也現身會場。



年底縣市長選舉將登場，提到國民黨縣市長選情，吳敦義表示，距離選舉還有一段時間，他沒有那麼強的望眼鏡可以預估選情。



對台中市來說，吳敦義表示，由立委盧秀燕與江啟臣經過一場公平公正公開的全民調，雖然民調結果相差無幾，但兩人都展現很好的風度，讓他非常肯定也很感動，要打勝一個現任市長要花很大心志及努力，這不能輕忽，預祝他們能同心協力贏得大台中市民的高度肯定。



在嘉義市，雖已由前嘉義市長黃敏惠民調出線，但可能因現任議長蕭淑麗脫黨參選而分裂選情，吳敦義認為，他對嘉義市選情關心但不憂心，因為這是經過公平公正的制度出來的，蕭淑麗在3年多前也曾剪掉黨證要脫黨，後來透過中間人傳達希望國民黨在議長選舉支持，蕭淑麗也因為國民黨關鍵的3票才當選議長。



至於桃園市選情，吳敦義表示，比較複雜，在朱立倫擔任主席時有通過4名政治組不分區立委，吳志揚就是其中一人，當時有決議只要名列第一的人選，就沒有拒絕的權利，一定要順從黨的要求參選縣市長選舉，現在要看地方黨部的分析，如果已登記初選的3人都不如立委吳志揚，黨內如認定是第一戰將就沒有拒絕的權利，現在還要由地方黨部與中央組發會好好研商，從長考慮。



吳敦義指出，如今已有兩位不分區立委張麗善與徐榛蔚被提名參選雲林縣長及花蓮縣長選舉，至於何時辭去不分區立委職務，各有一些利弊，當然也會希望能有一些時間可以多發言、多對地方貢獻，認為有利於選舉，但也要考量候選人需投入選舉，在適當時間會請他們好好考量離開立法院，讓遞補的人充實戰力，以讓他們破釜沉舟應戰。（編輯：陳清芳）1070226