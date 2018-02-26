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不改選 婦聯會：主委和常委們做滿任期

發稿時間：2018/02/26 17:34

最新更新：2018/02/26 17:34

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（中央社記者謝佳珍台北26日電）中華民國婦女聯合會常務委員是否改選受關注，主任委員雷倩今天表示，今天不能回答，還要再召開一次常委會。不過，婦聯會宣傳組長楊夢茹說，今天的常委會決議不改選。

媒體詢及，常委會是否決定不改選？楊夢茹說：「不改選，主委和常委們做滿任期，這是婦聯會今天下午常委會議的決議。」

中華民國婦女聯合會前常務委員潘維剛上午前往婦聯會遞交連署書，要求兌現承諾，3月15日前開會全面改選常務委員。

婦聯會上午表示，2月21日收到內政部公文，要求改正章程，依人民團體法與政黨法相關規定辦理，常委會22日交付律師研擬回應，下午常委會通過後回應內政部後才能確認。

楊夢茹下午在常委會後發布新聞稿表示，雷倩從未說過婦聯會常委已全部請辭，雷倩雖曾數度表示若改選主委不會參選，但依照婦聯會組織章程，目前常委仍有2年任期，依章程並無必須改選的理由。潘維剛的意見及連署書將送交常委會研議處理。

新聞稿指出，目前婦聯會法律上的積極作為包括打行政訴訟、打撤銷附隨組織訴訟，以及全力因應黨產會的調查。指婦聯會毫無作為應是誤解。

雷倩在婦聯會常委會後告訴中央社記者，有關內政部要求婦聯會修改章程部分，將依常委會決議，請內政部再給婦聯會時間。

至於婦聯會是否改選？雷倩說，「今天不能回答這個事情」；記者追問何時才能回答，她表示，還有一次常委會，要等內政部回文婦聯會後，才能回答。

雷倩表示，婦聯會自2月1日被認定為國民黨附隨組織，婦聯會的常委會及會務人員因應內政部與黨產會的要求，幾無寧日。現在外界已開始重視婦聯會被政府逼迫的困境，開始以繫絲帶及簽名行動支持婦聯會，希望婦聯姊妹能團結面對民進黨政府，並肩作戰。

雷倩說，她臨危受命，被常委會選為主委後已被有心人無理攻擊、污衊至體無完膚，既無個人利益又無政黨包袱，完全沒有戀棧理由。

不過，她表示，現階段會務人員及常委媽媽們面對黨產會壓力極重，也擔心在政黨惡鬥或政商利益交換下，成為替罪羔羊。故暫時忍辱負重，以確保事實真相不被湮滅，使過去歷史及責任能正確釐清，最終讓婦聯會的公益性質有延續機會。

婦聯會下午常委會決議不改選，潘維剛稍後接受訪問時表示，上午已送交連署書，請雷倩兌現承諾召開臨時會員代表大會並改選常委，不知道雷倩在想什麼，請說清楚是否要改選？

根據婦聯會章程，婦聯會委員71至91人，由會員中推舉，經常委會通過聘請；婦聯會設置常務委員11至15人，由委員互選；主任委員則由常委互選，任期4年。（編輯：李淑華）1070226

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