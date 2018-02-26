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民進黨南市長初選政見會 6選將：時間不夠

發稿時間：2018/02/26 19:14

最新更新：2018/02/26 19:23

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民進黨台南市長初選，26日在民視進行最後一場電視政見發表會，參選人台南市黨部主委顏純左（左起）、立委黃偉哲、民進黨前副秘書長李俊毅、立委葉宜津、陳亭妃、王定宇合影。中央社記者施宗暉攝　107年2月26日民進黨台南市長初選，26日在民視進行最後一場電視政見發表會，參選人台南市黨部主委顏純左（左起）、立委黃偉哲、民進黨前副秘書長李俊毅、立委葉宜津、陳亭妃、王定宇合影。中央社記者施宗暉攝　107年2月26日

（中央社記者范正祥台北26日電）民主進步黨台南市長初選電視政見發表會今天下午在民視登場，6名參選人葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、顏純左與李俊毅會後接受媒體訪問都覺得「氣氛不錯、時間不夠」。

這場電視政見發表會原訂10日舉辦，因6日花蓮地震而取消。經民進黨選舉對策委員會21日討論後決定復辦，下午登場，6名參選人同台論戰。

會後面對媒體聯訪，葉宜津說，她覺得今天氛圍不錯。

黃偉哲表示，參選人有機會闡述政見，而不是互相攻擊是好事。

王定宇說，電視政見發表會讓參選人有同場平台，時間不夠，但氣氛還不錯。初選剩一週，市民選擇決定一切。

陳亭妃表示，感謝此時讓所有參選人一一呈現政見，但時間實在不夠。希望市民可從參選人社群網站臉書（facebook）等平台多了解政見，就能知道哪些政見有「牛肉」，選民心裡會有一把尺。

顏純左說，舉辦電視政見發表會很好，可讓市民檢視各參選人提出的藍圖，但時間實在不足，無法完整陳述政見。大家氣氛還不錯，沒互相攻擊，這樣很好。

李俊毅表示，各自表述的政見會無法釐清一些問題。參選人實際可運用的時間差不多僅10分鐘內，要說明城市願景，又要提出對參選對手的質疑，基本上是高難度，時間不夠，無法盡情揮灑，是遺憾與不足。

民進黨台南市長初選民調期間為3月5日到7日，14日中央執行委員會公告提名名單。（編輯：李明宗）1070226

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