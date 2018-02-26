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立院新會期上路 經濟部5法案列最優先

發稿時間：2018/02/26 20:09

最新更新：2018/02/26 20:15

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（中央社記者黃雅娟台北26日電）立法院新會期27日開議，經濟部的公司法、礦業法、再生能源發展條例修正草案，以及產業創新條例第19條之1、無人駕駛載具科技創新測試條例草案，將列入最優先法案。

行政院與民進黨立委今天召開行政立法協調會，統整出行政院各部會在立法院第9屆第5會期優先審議法案，其中包括振興經濟16案、智慧國家4案、綠能矽島1案、文化台灣3案，公義社會24案，幸福家園21案，政府效能49案及兩岸關係4案等，共122案。

其中，最優先法案共30案，經濟部相關法案共5案，分別為公司法、礦業法修正草案，以及產業創新條例第19條之1修正草案、再生能源發展條例修正草案及無人駕駛載具科技創新測試條例草案。

其中，產業創新條例第19條之1的修正草案，經濟部工業局表示，由於該條於104年底增定，當初僅訂定員工取得獎酬股票所得稅緩繳，去年底修法改為轉讓時課稅；考量目前很多公司獲利能力高，高股價隨之而來的重稅可能降低員工轉讓意願。

工業局表示，本次修法，將考慮採取得股票時價格或是轉讓時價格兩者孰低課稅，而為了讓留才更有效果，考慮依照外界建議，讓員工持有股票時間達2年以上，至於稅式支出還需要詳細計算。

有關公司法修正草案，商業司副司長陳秘順表示，會以輔導新創事業為優先，至於外界關心的法人董事，由於牽涉國營事業等範圍廣泛，本次暫不修法；另外，超過半數以上股東即可召開股東會，外界也有降低門檻聲音，陳秘順表示50%屬於多數，門檻應屬合理，相關細節留待立法院審查。

至於無人駕駛載具科技創新測試條例草案，則是鼓勵無人載具科技之研究發展與創新應用，期待建構合理安全的創新環境，促進相關產業技術及服務發展，包括陸海空各種載具都在規範內容。

而再生能源發展條例修正草案，擬將非核家園2025年再生能源發電占比目標20%入法，除用電大戶應自備一定比例再生能源，將同步明定入法外；原訂以化石燃料成本作為下限費率的標準擬刪除，鼓勵再生能源回歸市場機制。（編輯：張均懋）1070226

立法院新會期27日將開議，行政院與民進黨立委26日協調新會期優先法案，會中達成共識列出30項最優先法案，包括軍人年改、新移民法、空污法與礦業法等。圖為部分優先法案重點摘要。中央社製表　107年2月26日立法院新會期27日將開議，行政院與民進黨立委26日協調新會期優先法案，會中達成共識列出30項最優先法案，包括軍人年改、新移民法、空污法與礦業法等。圖為部分優先法案重點摘要。中央社製表　107年2月26日
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