吳釗燮李大維經歷相仿 國安外交無縫接軌

外交部26日上午舉行卸任、新任部長交接典禮，在行政院政務委員羅秉成（中）監交下，卸任部長李大維（左）與新任部長吳釗燮（右）交接印信。中央社記者郭日曉攝 107年2月26日
（中央社記者顧荃台北26日電）新任外交部長吳釗燮在這波人事異動中，從幕後走向幕前，躍上外交第一線，卸任外交部長李大維則從外交前線轉身挑起國家安全重任；兩人經歷相仿，李大維形容兩人是「無縫接軌」。
曾任駐美國台北經濟文化代表處代表的李大維卸任外交部長後將轉任國家安全會議秘書長，而吳釗燮也擔任過駐美代表與國安會秘書長。同時擔任過這三個重要涉外事務職位的外交官，在中華民國外交史上，也只有前外交部長丁懋時、李大維和吳釗燮3人。
黨政人士分析，重要國安事件其實大都與外交有關，從WHA（世界衛生大會）邀請函、北韓試射飛彈或巴拿馬斷交等，而吳釗燮在擔任國安會秘書長和總統府秘書長任內，就與李大維的合作非常密切。
黨政人士說，吳釗燮轉任外交部長，將總統府整體戰略思考帶到外交現場，李大維則可將現場經驗運用在國安策略統籌，兩人相輔相成，外交現場及整體國家戰略掌握可更完整；同樣的工作經驗，相信可讓彼此溝通更通暢無礙。
李大維今天在交接典禮上說，他與吳釗燮是「無縫接軌」，可見對吳釗燮的肯定；吳釗燮也說，他很了解李大維的辛苦，他們現在幕前與幕後角色互換，他第一次站到外交第一線，以後工作上兩人可密切配合。
雖然李大維上任後多次被綠營質疑是「老藍男」，不被視為「自己人」，但其實包括重量級綠營人士都曾公開表達，吳釗燮相當欣賞李大維。
吳釗燮對李大維的肯定其來有自，吳釗燮是前總統陳水扁政府最後一任駐美代表，前一任就是李大維。據了解，吳釗燮相當肯定李大維始終秉持專業，不涉入國內藍綠政治立場，始終維持中立。
資深外交官指出，這波人事調動可見總統蔡英文對兩人的信任，其中吳釗燮與蔡總統相處得久，性格果斷、個性直率；李大維則是穩健型的外交官行事作風，但外交政策關鍵，終歸還是要回到蔡總統政策，相信這兩人不管在什麼位置，都會貫徹執行蔡總統意志。
黨政人士說，吳釗燮長久以來是蔡總統在國際與安全事務上最倚重的首席幕僚，吳釗燮出任外交部長的意義，凸顯蔡總統對吳釗燮的信任，更相當程度代表蔡總統在領導國際事務的意志貫串；在總統府、國安會整體任務需求與布局而言，蔡總統則希望借重李大維豐富外交事務經歷，協助相關工作。（編輯：李明宗）1070226
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