民進黨台南市長初選 6選將電視交鋒

參加民進黨內台南市長初選的6名參選人，台南市黨部主委顏純左（左起）、立委黃偉哲、前民進黨副秘書長李俊毅、立委葉宜津、陳亭妃、王定宇合影，26日下午出席在民視舉辦的電視政見發表會。（立委葉宜津提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）民主進步黨台南市長初選今天下午舉行電視政見發表會，6名參選人出席，對於如何消除初選過程出現的裂痕及言詞交鋒，各自論述並提出政見。參選人都說，初選後大家一定會團結。



民進黨2018台南市長初選今天下午舉行電視政見發表會，參選人除了申論自己的政策主張外，主辦單位安排媒體人陳敏鳳與財經專家汪潔民提問，首先提問的陳敏鳳請參選人就如何消除初選的裂痕、團結民進黨進行論述。



參選人黃偉哲回答指出，這次初選的確有讓支持者感到失望的地方，他會反省檢討，接下來的初選過程中，會宣揚台南的正面價值，團結黨內及市民情感，請市民用對參選人的長期觀察做決定，若有機會當選，首先要讓年輕人有希望，減輕學子學貸負擔。



參選人李俊毅表示，不實的攻擊是惡意抹黑，但如果擔心所提的議題讓社會有疑慮就不去碰觸是護短，護短式的團結會使民進黨慢慢走向執政結束，涉及的人應該講清楚。至於最重要的政策，他認為是台南市停車空間問題該如何處理，解決了之後才能讓商業得以發展。



參選人葉宜津指出，從政以來經過很多次初選，都要求團隊不能對任何同志攻擊，至今不忘初衷，選民可以檢驗探聽，她從來沒有操守官司的問題。她提出6歲以下幼兒每人每月新台幣3000元津貼的政策，希望讓民眾感受到政府協助照顧下一代的誠意。



參選人陳亭妃表示，參與初選時就跟支持者及團隊說，絕不可抹黑、攻擊對手，但一路走來，她還是一直被抹黑攻擊，還有人「打人喊救人」，連過年期間還有某陣營開記者攻擊，但她選擇原諒，因為原諒就是團結的最佳方式。



陳亭妃說，她從來沒有因違反清廉相關官司被調問或起訴，也沒有國會辦公室助理或幹部被懷疑、被報導，每個人都禁得起考驗。



參選人王定宇表示，初選的目的不是要證明有能力把黨內同志打倒，而是透過良性競爭提出政見，讓台南市民檢驗。至於首要施政重點，包括組織再造，大公所小市府等。



參選人顏純左表示，他一開始就定調競爭不鬥爭，為了民進黨的形象，相信初選後所有參選人一定會團結。若能當選，首要政策是如何讓台南市曾文溪以北地區不邊緣化，他主張在溪北地區引進大學分校，及籌設道教學院、設置工業區等。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070226