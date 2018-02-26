總統與綠委春酒 盼通過軍人年改和公司法

總統蔡英文（後排中）26日晚間在總統府與民進黨籍立委春酒，與行政院長賴清德（後右2）、立法院長蘇嘉全（後左）及民進黨立院黨團總召柯建銘（後右）等人舉杯向立委們致意。（民進黨立院黨團總召柯建銘國會辦公室提供）中央社記者溫貴香傳真 107年2月26日

（中央社記者范正祥台北26日電）總統蔡英文今天晚間在總統府與民主進步黨籍立委春酒時表示，希望該通過的法案都要能通過，她舉例提到軍人年改和公司法。



這場不公開的活動，邀請民進黨立委及眷屬參加，與會人士轉述，共有80餘位賓客到場。蔡總統一開始向大家拜個晚年，祝福大家「新年平安順利，身體健康。」



總統表示，今晚請大家吃飯，也是要慰勞大家的辛勞。當民進黨的立委，真的很不簡單。民進黨過去在國會少數的時候，大家是「拚到大粒汗小粒汗」，現在執政了，民進黨在國會是多數，還是一樣開會開得沒日沒夜。



蔡總統說，今天另一個重點，是邀請了立委的另一半、家人一起來。大家平常的工作很忙， 很多事情都要靠家人分憂解勞，感謝立委們的家人，大家都辛苦了。



總統特別問了哪些立委沒有帶眷屬前來，哪些有帶來，開玩笑要大家下次都要帶來。



與會人士轉述，總統也透過今天跟立委以及立委們的家人齊聚一堂機會，她說，「不管是總統府、立法院、行政院或是黨部，我們都是一家人、都是一個團隊。」除了要拿出最強的戰力，扮演好各自的角色外，更要重視團體作戰的重要性。



蔡總統強調，新的會期，只會更忙。整個民進黨執政團隊，背負台灣人民非常高的期待。正因為這樣的高期待跟高標準，所以在新的一年裡，除了努力，還是努力。希望該通過的法案都要能通過，她舉例提到軍人年改和公司法。（編輯：張均懋）1070226