總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北26日電）總統蔡英文今晚與立委餐敘，聚焦改革優先法案，總統期盼用較有氣質的方式通過法案，民進黨團總召柯建銘表示，使命必達。



蔡總統今天在總統府邀請民主進步黨立委喝春酒，與會者包括副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、民進黨秘書長洪耀福等人，今年剛成為外公的蘇嘉全也在餐敘時分享孫子的照片，氣氛輕鬆愉快。餐敘時間從晚間7時起，進行約1個半小時，總計6道菜，費用由民進黨中央負擔。



民進黨立委王定宇在餐敘後向中央社記者表示，總統在會中說，不管是軍改、司法或人事同意權等重要法案希望能夠通過，特別是今年經濟發展預估不錯，要讓人民感受到國家是穩定、和諧，希望這些法案用有氣質的方式通過；民進黨立法院黨團總召柯建銘也在餐敘中對此表示，會使命必達。



柯建銘向中央社記者說，今天與總統餐敘氣氛不錯，總統、賴清德與他一起舉杯向黨籍立委致意，總統也特別說，改革法案要繼續完成。



民進黨團幹事長何欣純則告訴中央社記者，今天總統在餐敘中，有兩個拜託，包括本會期的重大法案，大家能多多支持，以及年底的選舉要大家能使命必達。



與會者轉述，總統在餐敘中也有點名包括將處理司法改革的司法及法制委員會，以及軍改的外交及國防委員會的立委們，要大家給予鼓勵，因為這是未來的重點工作，並希望大家未來能平順、斯文的推動法案的改革。



民進黨立委蔡適應、賴瑞隆、蕭美琴等多位立委則表示，總統說日前宴請軍方將領時有註明攜伴參加，盼大家都帶另一半參加，而總統認為軍人跟立委一樣幾乎都是24小時在作戰，常讓另一半看不到人，因此希望藉餐敘向眷屬打氣與感謝。



與會者轉述，總統致詞時表示，邀請函明明寫要攜眷參加，因此沒有攜伴的人請站起來，結果一堆立委站了起來；總統說沒有伴的不算，結果單身立委蕭美琴、吳思瑤等人坐下來。總統問副總統陳建仁怎麼沒有攜伴？陳建仁說，下次一定攜伴。



此外，據與會者轉述，包括羅致政、葉宜津、鍾佳濱等約10多位立委有攜眷參加，羅致政則帶著妻子、歌手陳亮吟向總統敬酒。（編輯：張均懋）1070226