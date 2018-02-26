/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
>rss

總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達

發稿時間：2018/02/26 22:32

最新更新：2018/02/26 22:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北26日電）總統蔡英文今晚與立委餐敘，聚焦改革優先法案，總統期盼用較有氣質的方式通過法案，民進黨團總召柯建銘表示，使命必達。

蔡總統今天在總統府邀請民主進步黨立委喝春酒，與會者包括副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、民進黨秘書長洪耀福等人，今年剛成為外公的蘇嘉全也在餐敘時分享孫子的照片，氣氛輕鬆愉快。餐敘時間從晚間7時起，進行約1個半小時，總計6道菜，費用由民進黨中央負擔。

民進黨立委王定宇在餐敘後向中央社記者表示，總統在會中說，不管是軍改、司法或人事同意權等重要法案希望能夠通過，特別是今年經濟發展預估不錯，要讓人民感受到國家是穩定、和諧，希望這些法案用有氣質的方式通過；民進黨立法院黨團總召柯建銘也在餐敘中對此表示，會使命必達。

柯建銘向中央社記者說，今天與總統餐敘氣氛不錯，總統、賴清德與他一起舉杯向黨籍立委致意，總統也特別說，改革法案要繼續完成。

民進黨團幹事長何欣純則告訴中央社記者，今天總統在餐敘中，有兩個拜託，包括本會期的重大法案，大家能多多支持，以及年底的選舉要大家能使命必達。

與會者轉述，總統在餐敘中也有點名包括將處理司法改革的司法及法制委員會，以及軍改的外交及國防委員會的立委們，要大家給予鼓勵，因為這是未來的重點工作，並希望大家未來能平順、斯文的推動法案的改革。

民進黨立委蔡適應、賴瑞隆、蕭美琴等多位立委則表示，總統說日前宴請軍方將領時有註明攜伴參加，盼大家都帶另一半參加，而總統認為軍人跟立委一樣幾乎都是24小時在作戰，常讓另一半看不到人，因此希望藉餐敘向眷屬打氣與感謝。

與會者轉述，總統致詞時表示，邀請函明明寫要攜眷參加，因此沒有攜伴的人請站起來，結果一堆立委站了起來；總統說沒有伴的不算，結果單身立委蕭美琴、吳思瑤等人坐下來。總統問副總統陳建仁怎麼沒有攜伴？陳建仁說，下次一定攜伴。

此外，據與會者轉述，包括羅致政、葉宜津、鍾佳濱等約10多位立委有攜眷參加，羅致政則帶著妻子、歌手陳亮吟向總統敬酒。（編輯：張均懋）1070226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP