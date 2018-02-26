藍討論是否杯葛賴清德報告 綠籲勿耍花招

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北26日電）立法院明天開議，是否杯葛行政院長賴清德上台報告施政方針，中國國民黨立法院黨團今天說，明天黨團大會決定；民主進步黨團呼籲國民黨團，依協商結論進行，別耍花招。



國民黨團總召集人林德福晚間向中央社記者表示，是否杯葛賴清德報告施政方針，明天上午黨團大會作最後決定。



民進黨團總召柯建銘則呼籲國民黨團理性，不要為反對而反對、為阻礙而阻礙，理性依協商結論進行；林德福說，理性歸理性，一切還是要經黨團大會討論後才知道。



據了解，國民黨團明天會在賴清德上台報告前進行些許抗議動作，但不會不讓賴清德上台報告；至於具體訴求與內容，會在明天上午黨團大會最終確認。



柯建銘表示，上午朝野協商時，在野黨團要求的核二廠2號機申請重起的能源政策、因應花蓮震災防救災機制及國土安全規劃、穩定物價機制問題議題，行政院同意補充書面資料與口頭報告，在野黨團的要求都滿足了，希望國民黨團明天不要耍花招。



時代力量黨團總召徐永明表示，明天不會杯葛賴清德報告施政方針，他是第一位質詢的立法委員，將聚焦民眾關切的物價問題；優先法案部分，包括空氣污染防制法、礦業法、公司法、集會遊行法、財政收支劃分法等部分條文修正草案及最低工資法草案等。



親民黨團總召李鴻鈞表示，朝野黨團都已簽署協商結論，行政部門也同意針對物價、能源政策等三大議題提補充書面資料與報告，朝野都講好了就照議程走。（編輯：李明宗）1070226