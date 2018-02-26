/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
>rss

藍討論是否杯葛賴清德報告 綠籲勿耍花招

發稿時間：2018/02/26 22:51

最新更新：2018/02/26 22:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北26日電）立法院明天開議，是否杯葛行政院長賴清德上台報告施政方針，中國國民黨立法院黨團今天說，明天黨團大會決定；民主進步黨團呼籲國民黨團，依協商結論進行，別耍花招。

國民黨團總召集人林德福晚間向中央社記者表示，是否杯葛賴清德報告施政方針，明天上午黨團大會作最後決定。

民進黨團總召柯建銘則呼籲國民黨團理性，不要為反對而反對、為阻礙而阻礙，理性依協商結論進行；林德福說，理性歸理性，一切還是要經黨團大會討論後才知道。

據了解，國民黨團明天會在賴清德上台報告前進行些許抗議動作，但不會不讓賴清德上台報告；至於具體訴求與內容，會在明天上午黨團大會最終確認。

柯建銘表示，上午朝野協商時，在野黨團要求的核二廠2號機申請重起的能源政策、因應花蓮震災防救災機制及國土安全規劃、穩定物價機制問題議題，行政院同意補充書面資料與口頭報告，在野黨團的要求都滿足了，希望國民黨團明天不要耍花招。

時代力量黨團總召徐永明表示，明天不會杯葛賴清德報告施政方針，他是第一位質詢的立法委員，將聚焦民眾關切的物價問題；優先法案部分，包括空氣污染防制法、礦業法、公司法、集會遊行法、財政收支劃分法等部分條文修正草案及最低工資法草案等。

親民黨團總召李鴻鈞表示，朝野黨團都已簽署協商結論，行政部門也同意針對物價、能源政策等三大議題提補充書面資料與報告，朝野都講好了就照議程走。（編輯：李明宗）1070226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP