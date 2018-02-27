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關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
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軍人年改延後提出 邱國正將拜會立委說明

發稿時間：2018/02/27 13:10

最新更新：2018/02/27 13:10

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（中央社記者呂欣憓台北27日電）反軍人年改團體今早發起抗議行動造成一人重傷送醫，軍人年改方案將延後提出，新上任的退輔會主委邱國正將親自拜會立法委員說明軍人年改內容，爭取立委支持。

反軍人年改的退伍軍人團體今天在立法院外抗爭，退役上校繆德生在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫。行政院長賴清德今天表示，原定3月1日行政院會要通過軍人年改方案，與民主進步黨立法院黨團溝通後，已經確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。

根據行政院將提出的軍人年改草案內容，俗稱樓地板的最低年金保障為新台幣3萬8990元，知情人士表示，年改會執行長林萬億昨天晚間和民進黨立委報告內容後，有些立委不滿，因此國防部和國軍退除役官兵輔導委員會將分別和立委溝通。

知情人士表示，由於下週國防委員會將選出召集委員，退輔會主委邱國正將前往拜會召委，並和召委以及民進黨立法院黨團溝通軍人年改的內容；對軍人年改內容有意見的個別立委，則由退輔會副主委李文忠出面溝通。

國防部發言人陳中吉表示，國防部長嚴德發今天早上已經請政戰局長聞振國中將到醫院探視繆德生，後續只要家屬提出需求，國防部會持續協助。

不具名國防部官員表示，軍人年改的內容，國防部將和退輔會共同合作，把現役和退役軍人的內容都向立委說清楚，避免類似事件再發生。1070227

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