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嚴德發：軍改樓地板 希望各界能接受

發稿時間：2018/02/27 13:12

最新更新：2018/02/27 13:12

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（中央社記者蘇龍麒台北27日電）國防部長嚴德發今天表示，目前軍人年改樓地板是少尉一級本俸加上專業加給，換算下來是新台幣3萬8990元，這是參考國際作法，擬定可以接受的樓地板，希望各界能夠接受。。

立法院今天開議，原本預定進行行政院長賴清德報告施政方針並備質詢，但反軍人年改團體闖入立法院，有人墜樓重傷，立法院長蘇嘉全中午宣布散會，賴清德3月2日再報告。

嚴德發在散會後受訪表示，針對早上發生的不幸事件感到沉痛、遺憾，希望各位袍澤能夠理性，不要發生意外事件的狀況下再來做溝通，畢竟造成社會衝突對立，都不是大家願意見到的。

他說，目前的軍人年金改革版本，在社會各層面都討論過，改革版本送到行政院後，也會持續跟外界溝通討論，國防部與國軍退除役官兵輔導委員會(簡稱退輔會)都會盡力為退休袍澤的福利作努力。

嚴德發說，去年11月14日公布軍人年改方案公布後，透過舉辦巡迴座談、問卷調查、成立網路專區，了解現役軍人基層的意見，9成以上現役軍人都可以接受這個方案。

他表示，目前軍人年改樓地板是少尉一級本俸加上專業加給，換算下來是新台幣3萬8990元。

他說，軍人職業有其特殊性，不同於其他職業，風險高、工時長、全戰備，待遇與其他職業別應該有所差異，因此參考國際作法，擬定這個可以接受的樓地板，希望各界能夠接受。

嚴德發表示，總統非常關心軍人年金改革問題，上午召見國防部與退輔會副首長後特別做出指示，軍人年改方案在政府財政許可內，盡力保障袍澤最大福利。

他說，總統知道國軍是國家安全基石，非常重視要照顧國軍，會盡最大能力保障退休袍澤退休後的生活福利，國防部也希望目前的年改會版本不會改變。（編輯：溫貴香）1070227

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