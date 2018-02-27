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繆德生重傷 吳敦義：執政黨應負最大責任

發稿時間：2018/02/27 14:39

最新更新：2018/02/27 16:03

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退役上校繆德生27日在反軍人年改抗爭時不慎墜樓重傷，國民黨主席吳敦義（右3）中午前往台大醫院探視繆德生，並表示看到軍人保家衛國，不惜犧牲性命卻落得現在這樣的狀況，於心不忍，呼籲政府重視陳情內容。中央社記者張茗喧攝　107年2月27日退役上校繆德生27日在反軍人年改抗爭時不慎墜樓重傷，國民黨主席吳敦義（右3）中午前往台大醫院探視繆德生，並表示看到軍人保家衛國，不惜犧牲性命卻落得現在這樣的狀況，於心不忍，呼籲政府重視陳情內容。中央社記者張茗喧攝　107年2月27日

（中央社記者謝佳珍台北27日電）退役上校繆德生今天在反軍人年改抗爭時墜落重傷，中國國民黨主席吳敦義表達遺憾與不捨並說，執政黨應負最大責任，不要踐踏國軍袍澤尊嚴，不要再用粗暴、損害尊嚴方式對他們。

反軍人年金改革團體上午衝撞立法院，繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆而不慎摔落地面OHCA（無呼吸心跳），除了傷及頭部，胸腔也因骨折出血，目前在台大醫院加護病房急救。

吳敦義上午前往醫院探視繆德生，並慰問家屬，下午在中常會表示，發生此一不幸事件，執政黨應該負最大責任，因為退休軍公教團體在立法院前陳情已經超過一年，不但始終沒有得到政府相關單位的正面回應，甚至許多民進黨人士的公開發言，還處處挑撥階級對立、踐踏軍公教警消勞的尊嚴。

他說，現在連好不容易傳出要調高的月退樓地板，民進黨內部也不斷有人反對，讓這些為國奉獻一生、保家衛國的榮譽國民忍無可忍，因此，對於這些陳情衝突，執政黨必須要負最大的責任。

吳敦義表示，國民黨一貫主張，對於退休軍公教人員必須要善待、要守信，他們工作時為國家盡忠職守，退休後國家當然必須確保他們能過有尊嚴、能溫飽的生活。即使政府財務再困難，也必須保障他們的尊嚴與生活不受傷害。

不過，他說，蔡政府上台之後，不但沒有全力拚經濟，反而跟經濟對拚，讓退休軍公教人員的生活雪上加霜，愈來愈難過，進而導致今天發生的不幸事件。

吳敦義表示，國民黨要向蔡政府正式表達，不要踐踏國軍袍澤的尊嚴，以及他們對國家所付出的貢獻，國民黨同情「八百壯士」的處境，也給予必要的支持，希望蔡政府能夠踩煞車，不要再用這種粗暴、損害尊嚴的方式對待他們。

根據行政院將提出的軍人年改草案內容，俗稱樓地板的最低年金保障為新台幣3萬8990元。（編輯：林沂鋒）1070227

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