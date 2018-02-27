監察院：嘉義巡察住宿 依規定辦理

（中央社記者謝佳珍台北27日電）監察院今天表示，監察院交通及採購委員會將到嘉義縣巡察，是年度工作計畫之一，並非「巡察為名，行出遊之實」；住宿委由交通部代為訂房，價格依飯店及相關規定辦理。



聯合報報導，3月2日台灣燈會主燈點燈，監察院18名監察委員加上秘書、調查官等隨行人員約30人，將由監察院長張博雅率隊，到嘉義縣進行2天1夜的巡察，除到台灣燈會現場，也走訪阿里山地區，並且夜宿原價近萬元的阿里山賓館房間。地方人士質疑，「巡察為名，行出遊之實？」



監察院下午透過新聞稿表示，相關行程依「監察法」及「監察院巡迴監察辦法」等規定辦理，並經民國106年8月8日交通及採購委員會議決議通過，為年度工作計畫之一。目的在藉由巡察，實地查察公共工程建設過程與成果，並追蹤行政機關就相關業務的改善情形。



監察院表示，這次巡察行程主要為瞭解交通部觀光局（阿里山國家風景區管理處）、公路總局（第5區養護工程處）、中央氣象局（阿里山氣象站）及中華郵政公司（阿里山郵局）等行政機關業務推動現況，就阿里山區整體觀光產值消長，及近日阿里山森林鐵路接連發生出軌事件等議題，聽取簡報及提問。



新聞稿說，為達巡察目的，發揮巡察效益，監察院交通及採購委員會也就這些機關權責業務，備妥充分資料供巡察委員參閱，並無外界所言「巡察為名，行出遊之實。」



至於出差旅費，監察院表示，住宿部分委由交通部代為訂房，價格也依飯店及「國內出差旅費報支要點」規定辦理；這次巡察過程，用餐安排包括便當與合菜，不足額部分由交通及採購委員會召集人支付。



監察院指出，這次巡察由召集人、監委蔡培村率隊，17名監委參加；張博雅早已於過年期間告知委員會幕僚，3月1日另有要務，不克參加巡察。（編輯：李信寬）1070227