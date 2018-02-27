段宜康：軍人年改方案太倉促 應重新調整

（中央社記者陳俊華台北27日電）民進黨立委段宜康今天說，軍人年改過程，民進黨立法院黨團成員完全沒參與，馬上要送進立法院消化，太倉促了；呼籲身兼總統府國家年金改革委員會執行長的林萬億重新調整方案。



反軍人年改的退伍軍人團體今天在立法院外抗爭，退役上校繆德生在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫。行政院長賴清德今天表示，原定3月1日行政院會要通過軍人年改方案，與民主進步黨立法院黨團溝通後，已經確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。



段宜康中午在立法院受訪時表示，早上反軍改團體的抗爭行動，並不是因為昨天林萬億到民進黨團報告才引起的，是事先早就安排好的；即便是依目前看到的草案，似乎這些團體也沒辦法接受，「好像看起來無論怎麼調，他們都不會接受」。



段宜康說，面對去年通過的公教年改法案的公平性，有些原則性必須是一致的，若原則差距太大，公教人員不會接受。如果現在是先審軍人年改法案，可能公教年改法案就不會長成這樣，通過這樣的軍人年改方案，「我們會沒辦法面對公教人員」，因此公平性上面必須照顧到，回到當初大家所說，要照顧的對象是誰。



他說，有些人在被迫退休的狀況，孩子還沒長大、有家累負擔、面臨轉職困難，應是上校、中校，大概四十幾歲，所得替代率僅約50%，但現有方案看起來，「會不會最後得利的，反而是服役35年以上的中將、少將？」這要對職業軍人交代。



段宜康說，不是每個職業軍人都可以當到中將、少將，當軍人升不上去被迫退伍時，只有服役25年、不到30年的時間，如何面對未來的生活負擔，必須想清楚。



媒體詢問，要如何拉近軍人與公教間的距離？他說，要照顧的中階軍官可適度提高所得替代率，但往上調的等差級數不應這麼大，現在20年退休領年金的所得替代率是50%、每年加2.5%，到了30年以上退休，大約是上校、少將退伍是75%，差距非常大，「只差10年就從50%到75%」，35年以上當到中將退伍的更是接近90%。



段宜康表示，公務員簡任12職等、年資30年，不管擔任主管或非主管，領的錢是一樣的，退休時主管所得替代率大概是48%，非主管所得替超過60%，所得替代率簡任比薦任低，「公務員是愈高階，所得替代率是往下掉的」。



他說，但與軍人不一樣，政府會以軍人被迫提早退伍的特性說要保障軍人，「這個我們完全不反對」，但若到高階未提早退伍，超過60歲可能服役35年或40年，「為何在需要被照顧者的保護傘底下，他們反而占了最大便宜」，會沒辦法對被砍最多的高階公務員交代，這邏輯必須要談清楚。



段宜康表示，公教人員的年金計算基準是採最後在職15年的平均俸額，為什麼軍人變3年？因軍人恐怕在服役20年後被迫退休，「用最不利的條件，掩護服役到35年以上的人，為何不是取最後的1/3？」



他說，例如服役20年取1/3，約是6、7年之間、服役35年可能是最後的那12年，這樣是否比較公平一點？因公教不論階級，但軍人會有不同階級與服役年限，他舉例可取服役的1/3，就能保障沒辦法服役太久的，「服役20年的取最後3年，服役35年的也取最後3年，這是不公平的」。（編輯：李淑華）1070227