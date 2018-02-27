綠高市長初選政見會 4人競爭但不影響團結

民進黨2018年高雄市長初選電視政見發表會27日在壹電視舉行，參選立委陳其邁（右起）、林岱樺、管碧玲、趙天麟出席與會，四人疊手象徵團結。中央社記者裴禛攝 107年2月27日

（中央社記者范正祥台北27日電）民主進步黨2018年高雄市長初選電視政見發表會今天下午在壹電視登場，4位參選人立委趙天麟、管碧玲、林岱樺、陳其邁會前接受媒體聯訪強調，雖然彼此競爭，但不影響團結。



趙天麟表示，民進黨2018年縣市長提名初選，高雄市是「模範生」，是「領頭羊」，呈現的是高水準的模式，高雄市不存在選後整合「問題」，會是最高水準的表現。



管碧玲指出，民進黨在高雄市沒有整合的困難。民進黨高雄市長提名初選受到各界稱讚，各參選人都受到大家的肯定，雖然選情競爭，但大家都維護價值優先，「高雄沒有愧對民進黨的支持者，我們對得起大家。」



林岱樺說，團結是民進黨的傳統。黨內初選過程是「兄弟爬山、各自努力」，各自將訴求讓選民認同，但提名之後到大選，就會傾全力團結，因為大家都很珍惜民主先進打下的基礎，也一起為民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌共同打拚。



陳其邁強調，團結在高雄市不是問題，黨內初選是君子之爭，團結是做為民進黨黨員責無旁貸的責任。（編輯：李淑華）1070227