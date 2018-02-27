重審勞基法公投 中選會：合於規定

（中央社記者謝佳珍台北27日電）中央選舉委員會議今天認定時代力量所提「重審勞動基準法」公投，以及其他4個與勞基法有關的公投提案合於規定，將依公民投票法第10條第4項規定，函請戶政機關查對提案人。



中選會下午召開委員會議，會後透過新聞稿表示，有關黃國昌所提廢止立法院2018年1月10日三讀通過勞動基準法相關修正條文；儲寧瑋所提刪除勞動基準法第34條第2項但書與第3項規定；陳素香所提廢止107年1月31日總統公布的增訂勞動基準法第32條之1等修正條文；范雲所提廢止107年1月31日總統公布的勞動基準法修正條文，回復原有規範；謝毅弘所提制定國定假日法等5案，認定合於規定，將依公民投票法第10條第4項規定函請戶政機關查對提案人。



時代力量所提「重審勞動基準法」全國性公投，原本公投主文為「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」



因公投主文遭質疑可能違反「一案一事項」，提案領銜人黃國昌（時代力量黨主席）昨天在中選會舉辦的聽證會後，刪除主文最後一句「由立法院重新討論審議」；修正後的公投案，下午經中選會委員會議認定合於規定。



公投流程包括提案、連署階段，提案人提案後，中選會將於30日內完成審核，戶政機關於15日內完成提案人名冊查對，送交中選會；若合於規定，相關立法機關及行政機關在30天內提出意見書。



進入連署階段後，提案領銜人於6個月內提出連署人名冊，中選會審查；若合於規定，戶政機關完成名冊查對後，中選會10日內公告公投案成立。公投案成立後，中選會於公投日28天前發布公告，並舉辦發表會或辯論會至少5場。



根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。



公投法第10條第4項規定，公民投票案經主管機關認定合於規定者，應函請戶政機關於15日內查對提案人。（編輯：張均懋）1070227