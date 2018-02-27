八百壯士三點訴求 軍人年改應先溝通

（中央社記者顧荃台北27日電）反年改團體「八百壯士」今天提出三點訴求，要求政府應遵守承諾，軍人年改法案應與退伍軍人代表溝通協調後再審議、年改會是否合法要提釋憲，以及公教警消年改暫緩上路。



反年改團體上午衝撞立法院，退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆不慎摔落地面重傷，送往台大醫院搶救，八百壯士副指揮官吳斯懷一度因推擠不適。行政院長賴清德說，原定3月1日行政院會要通過軍人年改方案，經與民主進步黨立法院黨團溝通後，確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。



吳斯懷中午在臉書發表聲明表示，他們的訴求很簡單，只是希望政府尊重承諾，跟他們溝通軍人年改方案，獲得共識後，再送草案版本。



吳斯懷說，去年5月10日、11日，負責年改的政委林萬億和民進黨立委王定宇約八百壯士代表五個人，到行政院溝通協調，且第二天公開發布新聞稿說，將來軍人退撫制度的改革版本，送出國防部之前，會跟退伍軍人代表溝通協調，到現在為止，卻毫無音訊。



吳斯懷表示，他們的訴求有三點，第一是希望立法院停止審議軍人年改版本，先跟他們溝通，取得共識再來談；第二，公教警消年改雖然去年已通過法案，但呼籲政府一起暫緩施行，大家有共識之後，再統一實施；第三，八百壯士認為總統府國家年金改革委員會是黑機關，違憲違法，應先釋憲，再溝通，再來討論什麼時候統一施行。



他說，今天合法陳情請願，發生重大傷亡意外，所有後果都應該由政府承擔。兩岸情勢嚴峻，需要一支軍心士氣穩定的軍隊來保護國家安全，請民進黨跟總統蔡英文好好深思。(編輯：陳永昌)1070227