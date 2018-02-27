屏東立委恐減1席 縣府籲重擬公平辦法

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）中選會在討論第10屆立委名額分配時，屏東縣恐將少1席立委，成為2席，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，中選會的計算方式凸顯票票不等值，建請重擬公平計算方式。



第十屆立委選舉2020年舉行，按選罷法規定，每10年要檢討一次，中選會按第七屆選舉計算方式試算，高雄市和屏東縣恐減少1席，台南市、新竹縣立委席次將增1席。



屏東縣政府表示，中選會決議採1席保障加漢彌爾頓法（最大餘數法）計算方式，導致屏東縣立委席次恐將減少1席，基於憲法第129條選舉「平等」原則以及憲法增修條文第4條保護人口弱勢縣市的意旨，屏東縣政府認為中選會新的計算方式將造成票票不等值，完全不符民主精神。



縣府表示，屏東縣扣除原住民人口數達77萬餘人，在六都外人口排名第二，相較將同樣分配2席立委的南投縣47萬餘人、嘉義縣50萬餘人、新竹縣52萬餘人等，人口足足多出25萬至30萬人，屏東每席立委對應人口數高達41.4萬人，南投縣僅為25萬人，顯示計算方式的基本結構完全不合理、不公平。



縣府指出，更何況，屏東南北狹長一百多公里，面積多達2775.6平方公里，排名全國第五大，縣內還有離島，人口散居密度不高，目前3席立委的服務選區廣闊，且縣民向立委求助或提建言，無法如都會區搭捷運就能方便抵達，反倒倚賴開車、騎車到一定的距離，如果立委席次再降，人民權益將受損害。



縣府呼籲中選會，進行多面向評估，把人口、面積、地形特殊性、選民需求等都納入評估，重新研擬更公平的計算方式，才能創造國家、人民雙贏。（編輯：方沛清）1070227