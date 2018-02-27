綠高市長初選電視政見會 4選將爭取支持

（中央社記者陳朝福高雄27日電）民進黨高雄市長參選人初選電視政見發表會今天下午登場，4名參選人林岱樺、趙天麟、陳其邁、管碧玲同台發表市政規劃與施政理念，表達拚經濟推動高雄發展，爭取市民支持。



「壹電視」主辦的這場政見發表會分申論、提問和結論三階段進行，在開始前由主持人請4名參選人到台前握手進行「君子之握」。



第一階段申論依抽籤順序發言，各抒己見，第二階段則由提問人提出兩岸、陸客減少如何開拓日韓觀光客、產業用水和人口外流等問題。



趙天麟期許成為招商市長，將設市長招商辦公室，要有開闊心胸對全世界開放。



管碧玲提出高雄需要夢想創新的觀念，她極力推動航太產業，她說是能實踐夢想和創新的市長，是最適合人選。



林岱樺強調未來延攬人才不分黨派，公平對待市民，不做當選前後兩張臉的市長，並培訓外貿人才拚經濟。



陳其邁要加速傳統產業轉型，提供資源平台和產業發展轉型基金，發展人工智慧產業，將高雄銀行轉為青創與新創銀行，推動高雄成為智慧城市和經濟首都，他不是在喊空洞口號。



回答提問時，管碧玲表示，兩岸城市交流是重要課題，需要一個沉穩的市長，且城市交流要配合中央，她曾成功推動北投和台南安平等地觀光發展，也將是適合推動觀光產業發展的市長。



林岱樺表示，支持總統兩岸政策，兩岸互動要保持台灣主權尊嚴，兩岸和平是最高原則。



陳其邁認為兩岸政策是總統權責，地方交流要與中央同步調和一致性作法，確保台灣主權。



趙天麟強調城市交流以中華民國憲法為基礎，不會為了經濟利益不把關；他請益之旅到水公司，水公司調度用水沒問題，市長陳菊達到零舉債目標，他也將不會舉債，而是還債市長。



陳其邁在結論時表示，投入市長參選以來，心中有句話是團結成就高雄，感謝其他人投入熱情成就高雄，高雄是他心愛的故鄉，準備好要與市民鄉親一起共同發展高雄。



林岱樺保證力主城鄉共榮，反對在馬頭山設置事業廢棄物掩埋場，當選後沒有派系，不會圖利財團。



管碧玲期許是文創市長，與青創朋友一起打拚逐夢，並向航太專家獵人頭，發展航太產業基地。



趙天麟指出，他用心規劃要讓市民幸福安居好生活，要落實願景而非作文比賽，請支持沒有包袱的年輕人，給年輕人一個機會。（編輯：管中維）1070227