/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生228衛生紙S9
>rss

綠高市長初選電視政見會 4選將爭取支持

發稿時間：2018/02/27 20:34

最新更新：2018/02/27 20:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳朝福高雄27日電）民進黨高雄市長參選人初選電視政見發表會今天下午登場，4名參選人林岱樺、趙天麟、陳其邁、管碧玲同台發表市政規劃與施政理念，表達拚經濟推動高雄發展，爭取市民支持。

「壹電視」主辦的這場政見發表會分申論、提問和結論三階段進行，在開始前由主持人請4名參選人到台前握手進行「君子之握」。

第一階段申論依抽籤順序發言，各抒己見，第二階段則由提問人提出兩岸、陸客減少如何開拓日韓觀光客、產業用水和人口外流等問題。

趙天麟期許成為招商市長，將設市長招商辦公室，要有開闊心胸對全世界開放。

管碧玲提出高雄需要夢想創新的觀念，她極力推動航太產業，她說是能實踐夢想和創新的市長，是最適合人選。

林岱樺強調未來延攬人才不分黨派，公平對待市民，不做當選前後兩張臉的市長，並培訓外貿人才拚經濟。

陳其邁要加速傳統產業轉型，提供資源平台和產業發展轉型基金，發展人工智慧產業，將高雄銀行轉為青創與新創銀行，推動高雄成為智慧城市和經濟首都，他不是在喊空洞口號。

回答提問時，管碧玲表示，兩岸城市交流是重要課題，需要一個沉穩的市長，且城市交流要配合中央，她曾成功推動北投和台南安平等地觀光發展，也將是適合推動觀光產業發展的市長。

林岱樺表示，支持總統兩岸政策，兩岸互動要保持台灣主權尊嚴，兩岸和平是最高原則。

陳其邁認為兩岸政策是總統權責，地方交流要與中央同步調和一致性作法，確保台灣主權。

趙天麟強調城市交流以中華民國憲法為基礎，不會為了經濟利益不把關；他請益之旅到水公司，水公司調度用水沒問題，市長陳菊達到零舉債目標，他也將不會舉債，而是還債市長。

陳其邁在結論時表示，投入市長參選以來，心中有句話是團結成就高雄，感謝其他人投入熱情成就高雄，高雄是他心愛的故鄉，準備好要與市民鄉親一起共同發展高雄。

林岱樺保證力主城鄉共榮，反對在馬頭山設置事業廢棄物掩埋場，當選後沒有派系，不會圖利財團。

管碧玲期許是文創市長，與青創朋友一起打拚逐夢，並向航太專家獵人頭，發展航太產業基地。

趙天麟指出，他用心規劃要讓市民幸福安居好生活，要落實願景而非作文比賽，請支持沒有包袱的年輕人，給年輕人一個機會。（編輯：管中維）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP