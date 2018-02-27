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僑委會推僑務替代役 獲選兵役節績優單位

發稿時間：2018/02/27 21:20

最新更新：2018/02/27 21:20

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（中央社記者侯姿瑩台北27日電）僑務委員會運用替代役男人力支援海外僑校經營，今年榮獲內政部選為「第75屆兵役節績優單位」。隨兵役制度改變，未來替代役員額數將逐年縮減，僑委會表示，將加強辦理充實僑校師資方案。

僑委會晚間發布新聞稿表示，今年榮獲內政部選為「第75屆兵役節績優單位」之一，頒獎典禮今天早上舉行，由僑教處副處長林季蓉代表出席領獎。

僑委會指出，為紓解海外僑校師資缺乏的困境，民國96年起派遣替代役男赴海外僑校，支援華語文教學與協助校務工作。不僅充實海外僑校師資，也提供國內優秀青年擴展視野、開拓另一種人生歷練的機會。

僑委會表示，有曾赴海外僑校服役的替代役男在退役後，回到服勤時的僑校繼續任教，也有其他役男在服勤時，感受到海外學習華語文的教學資源、求學環境與台灣的落差，因此過年期間自掏腰包，以包紅包的方式鼓勵小朋友繼續上學，在退役回台後，也主動協助僑校募集物資。甚至有些役男在退役後，回到派赴的國家開設進出口貿易公司或是語言中心，繼續協助台灣進行文化及貿易交流，為當地僑社、僑校奉獻心力。

僑委會指出，隨著兵役制度改變，未來替代役員額數將逐年縮減。未來僑委會將持續加強辦理各項充實、培訓師資方案，並鼓勵國內大專院校學生前往海外僑校從事志願服務，以及請學校協助刊登僑校徵才訊息，盼提供僑校穩定教師來源，結合國內力量，協助海外僑校永續經營。(編輯：陳永昌)1070227

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