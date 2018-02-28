賴揆：速提促轉會名單 讓二二八真相大白

二二八事件71週年中樞紀念儀式暨紀念活動28日下午在二二八和平紀念公園舉行，行政院長賴清德出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 107年2月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院長賴清德今天表示，會盡快將促進轉型正義委員會的委員名單送到立法院行使同意權，並讓二二八事件真相水落石出，使二二八不會再度發生。



今天是二二八事件71週年，二二八事件紀念基金會在二二八和平公園舉辦「二二八事件71週年中樞紀念儀式」，今年活動以「時代轉型．正義無懼」為主軸，總統蔡英文出席致詞及頒發回復名譽證書給受難家屬，並向二二八受難英靈們獻花致意；行政院賴清德院長、台北市長柯文哲等人也出席致詞。



賴清德致詞時表示，他代表行政院，向二二八事件罹難的受難者表達追思、倖存的受難者表達敬意，以及向所有的受難者家屬表示最真誠的慰問之意。



賴清德表示，行政院會盡快將促進轉型正義委員會的委員名單送到立法院行使同意權，今天民進黨立委姚文智與尤美女也在現場，希望立委能幫忙；蔡總統跟他本人會全力支持，充分授權促轉會，具體回應二二八受難者家屬的訴求。



賴清德說，二二八事件紀念基金會跟國家人權發展所需要的經費，行政院一定會大力支持，並進一步回應社會要求，讓二二八事件真相水落石出，並使二二八不會再度發生。（編輯：李淑華）1070228



