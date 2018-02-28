蘇嘉全：矢志讓政府迫害人民悲劇永不發生

（中央社記者蔡佳伶台北28日電）今天是二二八事件週年，立法院長蘇嘉全今天說，立院已通過促進轉型正義條例，正一磚一瓦搭建起台灣轉型正義的堡壘，轉型正義的路很漫長，但矢志讓政府迫害人民的悲劇永不再發生。



蘇嘉全在臉書上說，今天是二二八紀念日，早上他與總統蔡英文、民進黨前主席林義雄一起參加義光教會的追思禮拜，即使經過這麼多年，多少政治受難者家屬心中的悲傷與恐懼仍然沒有消逝，這不僅是因為事件本身駭人聽聞，同時也是因為許多的歷史仍未清楚還原，真相還沒有拼湊完成。



蘇嘉全說，過去這2年來，他在立法院接待了許多來自世界各地民主國家的朋友，透過彼此的交流對談，發現有許多國家與台灣有著相似的歷史背景，都經歷過白色恐怖與威權統治，但大部分民主國家的轉型正義工作早已完成多年，刻劃著受難者名字與照片的紀念牆高高聳立，不斷提醒他們的人民不能讓恐怖重現，同時也時刻撫慰著所有受難者家屬悲慟的心，反觀屬於台灣人民的正義，卻是遲到太久。



他表示，立法院上會期已經正式通過促進轉型正義條例和國家人權博物館設置條例，正一磚一瓦搭建起台灣轉型正義的堡壘，將過去事件的真相攤在陽光底下，供全民檢視，保障民主與正義能在這塊土地上永續發展。



他說，轉型正義的路還很漫長，但矢志讓政府迫害人民的悲劇永遠不再發生。（編輯：張均懋）1070228