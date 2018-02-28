/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙
>rss

蘇嘉全：矢志讓政府迫害人民悲劇永不發生

發稿時間：2018/02/28 15:41

最新更新：2018/02/28 15:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡佳伶台北28日電）今天是二二八事件週年，立法院長蘇嘉全今天說，立院已通過促進轉型正義條例，正一磚一瓦搭建起台灣轉型正義的堡壘，轉型正義的路很漫長，但矢志讓政府迫害人民的悲劇永不再發生。

蘇嘉全在臉書上說，今天是二二八紀念日，早上他與總統蔡英文、民進黨前主席林義雄一起參加義光教會的追思禮拜，即使經過這麼多年，多少政治受難者家屬心中的悲傷與恐懼仍然沒有消逝，這不僅是因為事件本身駭人聽聞，同時也是因為許多的歷史仍未清楚還原，真相還沒有拼湊完成。

蘇嘉全說，過去這2年來，他在立法院接待了許多來自世界各地民主國家的朋友，透過彼此的交流對談，發現有許多國家與台灣有著相似的歷史背景，都經歷過白色恐怖與威權統治，但大部分民主國家的轉型正義工作早已完成多年，刻劃著受難者名字與照片的紀念牆高高聳立，不斷提醒他們的人民不能讓恐怖重現，同時也時刻撫慰著所有受難者家屬悲慟的心，反觀屬於台灣人民的正義，卻是遲到太久。

他表示，立法院上會期已經正式通過促進轉型正義條例和國家人權博物館設置條例，正一磚一瓦搭建起台灣轉型正義的堡壘，將過去事件的真相攤在陽光底下，供全民檢視，保障民主與正義能在這塊土地上永續發展。

他說，轉型正義的路還很漫長，但矢志讓政府迫害人民的悲劇永遠不再發生。（編輯：張均懋）1070228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP