許銘春出任勞動部長 陳菊：我沒主動推薦

高雄市副市長許銘春接任勞動部長，高雄市長陳菊（圖）接受中央社專訪時表示，她沒有主動推薦子弟兵，她還對許銘春說「勞動部是個苦差事」。中央社記者董俊志攝 107年2月28日

高雄市長陳菊專訪5（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市副市長許銘春接任勞動部長，高雄市長陳菊表示，她沒有主動推薦子弟兵，相信過程裡也考慮過許多人，最後還是找上許銘春；賴揆有打電話問她意見，她說要先問問許銘春的想法，她還對許銘春說「勞動部是個苦差事」。



陳菊解釋，勞動部夾在勞資中間，不管怎麼做兩方都不會滿意，這絕對是個苦差事，不過許銘春非常熱情、勇敢，願意在一例一休執法上路時捍衛勞工權益。



陳菊接受中央社專訪，針對子弟兵許銘春北上擔任勞動部長一事澄清說，沒有所謂的「菊系人馬」或「高雄人馬」，她只是樂意貢獻高雄人才。



陳菊強調，她沒有主動推薦許銘春，許銘春曾擔任高雄市新聞處長、法制局長及副市長，是律師出身，畢業於台大法律系，是總統蔡英文的學妹，蔡總統競選總統時許銘春擔任發言人，「總統熟悉她，行政院長賴清德也認識她」。



陳菊說，許銘春有非常特殊的人格特質，很擅長溝通、很和善，這樣的特質比較不是高高在上、那種資本家的嘴臉，而且許銘春來自單親的勞工家庭，自小在辛苦中長大，她相信許銘春能勝任這個職務。



陳菊並對前高市勞工局長鄭素玲願意不計職等和薪水，「拋夫棄子」北上協助許銘春，擔任勞動部長辦公室主任，大表感佩。



陳菊表示，鄭素玲的先生在高雄，孩子也未滿3歲，「一般人是不可能的，但她願意去」，鄭素玲北上履新時，全辦公室的人都很不捨，大家還哭成一團；許銘春雖然是法律專業又有行政經驗，但對勞工團體及勞工法令不是那麼熟悉，鄭素玲正可幫忙，讓勞動部運作更順暢。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070228





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