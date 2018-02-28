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蔣中正陵寢遭潑漆 柯文哲：太激烈不妥

發稿時間：2018/02/28 16:22

最新更新：2018/02/28 16:22

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（中央社記者梁珮綺台北28日電）前總統蔣中正位於桃園慈湖陵寢被潑紅漆，台北市長柯文哲今天說，儘管彼此意見不合，可互看不順眼，但盡量不要動手動腳、動刀動槍，「太激烈的動作都不是很好」。

今天是二二八事件71周年，桃園市大溪區慈湖陵寢的蔣中正靈柩被潑紅漆，潑漆者主張落實轉型正義，紅漆象徵受難者的鮮血，警方追查中。國防部譴責非理性行為，呼籲社會各界保持理性。

柯文哲今天下午出席二二八中樞紀念儀式，會後受訪時表示，儘管彼此意見不合，「要罵也是一個程度就好」，認為過激的動作不妥。

而他在紀念儀式致詞呼籲二二八事件的受害者與加害者雙方應和平對話，才能落實轉型正義，他也期望政府能儘速完全公開相關資料，並動員政府機關、學術單位以及民間團體進行研究調查，使二二八事件可以公開透明。

他受訪時進一步說明，盼二二八事件真相公開，讓整個事件「真正」落幕，否則台灣社會永遠處於猜忌與折磨的痛苦中，「我相信如果有對話，很多事情不敢說是100%解決，至少可以化解很多（問題）。」

至於總統蔡英文曾在臉書分享二二八系列影片，有網友認為是挑起仇恨與分裂。對此，柯文哲認為像是進行外科手術，必須先將傷口清創再縫好，傷口好得快一些。

今年二二八事件71周年中樞紀念儀式以「時代轉型．正義無懼」為主軸，下午2時28分在二二八和平公園二二八紀念碑前廣場舉行，蔡總統、行政院長賴清德與柯文哲皆出席。蔡總統並頒發回復名譽證書給受難家屬，向二二八受難英靈們獻花致意。（編輯：李亨山）1070228

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