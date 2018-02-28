陳菊指柯文哲隨藍營踹 柯：也常被民進黨踹

（中央社記者梁珮綺台北28日電）高雄市長陳菊接受中央社專訪時說，台北市長柯文哲常跟著藍營「踹」民進黨與高雄市，讓她感到奇怪；對此，柯文哲今天說，他也常被民進黨踹，還好。



柯文哲多次批評民進黨，引起綠營基層反彈。陳菊接受中央社專訪時說，「當國民黨若干議員罵我們，他就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪。」



柯文哲今天下午出席二二八中樞紀念儀式，會後受訪時說，「可是我也常常被民進黨踹啊！這也還好。」



針對台灣民意基金會公布台北市長選舉民調，若民進黨自推人選，柯文哲獲47.6%支持、前國民黨籍立委丁守中25.2%、民進黨籍立委姚文智15.6%。柯文哲說，如今離選舉還很久，而他對選舉的想像是連任的人努力把市政做好，就是最好廣告，不用多做其他宣傳。



壹週刊報導，民進黨高層私下找姚文智談話，思考是否再度禮讓柯文哲的時間點在5月初，關鍵是姚文智的民調表現，若姚文智民調低於20%，就會禮讓柯文哲；若高於25%，提名機會非常大。



柯文哲說，民調一說他完全不知情；至於確定要不要禮讓的時程，他說，2014年選舉時，民進黨到6月才全盤底定與他聯盟，只要今年確定時間在6月中，也不算特別慢。（編輯：李亨山）1070228