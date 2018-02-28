/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙
>rss

陳菊指柯文哲隨藍營踹 柯：也常被民進黨踹

發稿時間：2018/02/28 16:52

最新更新：2018/02/28 16:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北28日電）高雄市長陳菊接受中央社專訪時說，台北市長柯文哲常跟著藍營「踹」民進黨與高雄市，讓她感到奇怪；對此，柯文哲今天說，他也常被民進黨踹，還好。

柯文哲多次批評民進黨，引起綠營基層反彈。陳菊接受中央社專訪時說，「當國民黨若干議員罵我們，他就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪。」

柯文哲今天下午出席二二八中樞紀念儀式，會後受訪時說，「可是我也常常被民進黨踹啊！這也還好。」

針對台灣民意基金會公布台北市長選舉民調，若民進黨自推人選，柯文哲獲47.6%支持、前國民黨籍立委丁守中25.2%、民進黨籍立委姚文智15.6%。柯文哲說，如今離選舉還很久，而他對選舉的想像是連任的人努力把市政做好，就是最好廣告，不用多做其他宣傳。

壹週刊報導，民進黨高層私下找姚文智談話，思考是否再度禮讓柯文哲的時間點在5月初，關鍵是姚文智的民調表現，若姚文智民調低於20%，就會禮讓柯文哲；若高於25%，提名機會非常大。

柯文哲說，民調一說他完全不知情；至於確定要不要禮讓的時程，他說，2014年選舉時，民進黨到6月才全盤底定與他聯盟，只要今年確定時間在6月中，也不算特別慢。（編輯：李亨山）1070228

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP