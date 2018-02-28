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花蓮地震 世界台灣商會聯合總會捐3千萬

發稿時間：2018/02/28 16:56

最新更新：2018/02/28 18:16

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世界台灣商會聯合總會台商代表上午前往花蓮，在僑委會委員長吳新興（前排右4）見證下，將海外台商捐贈花蓮震災的善款新台幣3000多萬元轉贈花蓮縣，由花蓮縣長傅崐萁（前排右3）收下。（僑委會提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月28日世界台灣商會聯合總會台商代表上午前往花蓮，在僑委會委員長吳新興（前排右4）見證下，將海外台商捐贈花蓮震災的善款新台幣3000多萬元轉贈花蓮縣，由花蓮縣長傅崐萁（前排右3）收下。（僑委會提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）僑務委員會今天表示，世界台灣商會聯合總會台商代表上午前往花蓮，在委員長吳新興見證下，將海外台商捐贈花蓮震災的善款新台幣3000多萬元轉贈花蓮縣，由花蓮縣長傅崐萁收下。

僑委會下午發布新聞稿表示，花蓮今年2月6日發生強震造成重大災情，世界台灣商會聯合總會在總會長林貴香號召下，全球六大洲189個台商分會發起為花蓮震災募款活動，希望能協助災區迅速重建，恢復正常生活。

吳新興表示，台商雖身處海外，但每逢國內發生重大災難或有急難救助需要時，都可以看見各地台商會於第一時間凝聚力量，展現對台灣同胞的情感與關心，他代表台灣人向海外台商表達感恩。

吳新興說，為協助花蓮觀光事業儘速回復，將鼓勵台商多前往花蓮觀光旅遊，僑委會所辦的參訪活動，也將儘可能安排赴花蓮參訪。

世總名譽總會長吳松柏代表世總捐贈善款，他說，台商雖在海外打拚，但仍時時刻刻關心台灣；傅崐萁表示，接下來進入復建階段，縣政府將讓災民可以儘速回復正常生活，並呼籲各界安排到花蓮觀光旅遊，讓花蓮的觀光榮景再現。（編輯：李淑華）1070228

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