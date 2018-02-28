陵寢去留尊重蔣家人 地方盼多元經營園區

桃園慈湖陵寢28日發生前總統蔣介石棺柩遭漆事件，地方與民眾對陵寢設置與否雖看法分歧，但不分黨派都希望保留兩蔣園區，帶動地方觀光產業發展。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）二二八和平紀念日的今天，桃園慈湖陵寢卻發生前總統蔣介石棺柩遭潑紅漆事件，地方與民眾對於陵寢設置與否雖看法分歧，但不分黨派都希望保留兩蔣園區，帶動地方觀光產業發展。



桃園慈湖陵寢今天遭民眾攜帶油漆闖入，並將紅漆潑灑在棺柩上，獨派團體政治意味濃厚的舉動，再度牽動地方對兩蔣陵寢保留與否的敏感神經。



國民黨籍桃園市大溪區市議員李柏坊今天受訪說，「兩蔣陵寢不只是陵寢」，地方民眾都願尊重蔣家人的意願決定陵寢去留；但他也坦言，兩蔣陵寢一旦移走，那麼園區的實質意義將不復存在，首當其衝的就是地方觀光產業。兩蔣的功過該由歷史評論，潑漆行為只會造成對立，對於既成事實，希望政府能回歸實務面解決。



民進黨籍桃園市大溪區市議員陳治文表示，地方居民願尊重蔣家人對陵寢去留的意見。但「慈湖」及「兩蔣園區」與地方觀光資源、產業連結很深，期望可以觀光景點的角度予以保留，並串聯大溪復興的資源，結合歷史與地方特色，推動台七線的觀光。



受到潑漆事件的影響，慈湖陵寢從早上10時左右就封閉。來自中國大陸的遊客黃先生失望地表示，千里迢迢跑到台灣觀光，就是要看看這位歷史人物，兩蔣園區及陵寢是許多大陸觀光客喜愛的熱門景點，他不能理解獨派團體的做法，只覺得難得來台灣卻敗興很遺憾。



不過，來自台中從事業務工作的陳小姐說，願支持獨派團體的理念，但希望做法可以緩和些。她認為，台灣明明已經通過促轉條例，但政府卻遲遲沒有下一步的動作，這樣的做法對早年受害的家屬來說是二度傷害，今天雖然不能參觀陵寢，但很認同這些年輕人的理念。（編輯：陳清芳）1070228



