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侯友宜參選新北 周錫瑋：邀全國電視辯論

發稿時間：2018/02/28 20:53

最新更新：2018/02/28 21:40

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新北市副市長侯友宜28日宣布投入新北選戰，前台北縣長周錫瑋（中）獲知後表示，盼透過全國性電視辯論一起探討市政建設，讓選民了解各自專業與能力。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月28日新北市副市長侯友宜28日宣布投入新北選戰，前台北縣長周錫瑋（中）獲知後表示，盼透過全國性電視辯論一起探討市政建設，讓選民了解各自專業與能力。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市副市長侯友宜辭職參選新北市長，前台北縣長周錫瑋表示，很高興終於等到侯友宜辭職，希望透過全國性的電視辯論，邀請侯一起探討市政建設，讓選民瞭解各自的專業與能力。

中國國民黨新北市長選舉黨內初選，3月2日將公告，5日開始登記。侯友宜與周錫瑋等人都有意角逐。

周錫瑋、侯友宜與中國國民黨主席吳敦義，今天上午分別陸續前往中和區妙清講堂，參加新北市佛教會新春團拜。侯友宜到場問候時，也與早先到場多時的周錫瑋握手，但彼此沒有談話。

當時，侯友宜還沒有宣布要參選下屆新北市長，侯友宜致詞後先離去。周錫瑋在迎接吳敦義到場後，也離開會場。

吳敦義受訪時表示，國民黨新北市黨部3月初就要開始辦理市長初選登記、進入初選流程，登記結束後，就知道有誰願意為民服務、代表黨出征。

吳敦義說，登記後將協調，他看來，新北市初選非常重要，應該會有政見會，如果協調沒有結論，就會展開全民調機制。至於角色非常重要的市黨部主任委員李乾龍，不可能做不公平的事情。

侯友宜上午在參加佛教會新春團拜，被媒體問到是否參選市長時，還以佛法轉移話題說，他都以關懷、包容、感恩、理解、尊重的態度面對外界的聲音。

不到4小時，侯友宜主動到市政府記者室串門子寒暄，握手拜晚年，臨走時還主動向媒體透露：「我已經辭職了。」立即引發一陣混亂與騷動。

記者在驚訝中馬上追問，面對大家按著電梯開關不讓侯友宜離開，他仍惜語如金，但10分鐘後立即透過臉書宣布辭職參選新北市長。

當時，周錫瑋在台北市接受媒體錄影，被告知侯友宜辭職參選一事。他在事後受訪表示，非常高興侯終於宣布辭職參選。既然侯友宜上了擂台，就讓大家一起透過全國性的電視公開辯論，討論新北市的未來。

周錫瑋接受中央社記者訪問時說，他也將邀請侯友宜一起向新北市鄉親一起討論教育、社政、經濟、建設等議題，讓市民瞭解誰的能力、專業與規劃能力更佳，也為國民黨立個標竿。

同時，周錫瑋也希望國民黨中央來承辦民意調查，避免人為操弄，不假手民間的民意調查公司，且確定初選候選人資格後，應有30天初選活動才能民調。

稍早，吳敦義上午參加團拜活動被問到類似議題時說明，對周錫瑋要求初選全民調應回到國民黨中央做民調，他說，「你會懷疑地方、難道不會懷疑中央嗎？」

吳敦義說，民調都是人在做，公平是最基本的道理，沒有理由讓黨中央作全民調。（編輯：梁君棣）1070228

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