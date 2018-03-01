爭提名新北市長 周錫瑋：不容不藍不綠

前台北縣長周錫瑋（圖）爭取黨內提名參選新北市長，他1日參加國民黨板橋區黨部新春團拜受訪表示，絕對無法容忍「不藍不綠」，面對中國國民黨與中華民國存亡之秋，一步都不會讓。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）前台北縣長周錫瑋爭取黨內提名參選新北市長，他表示，絕對無法容忍「不藍不綠」，面對中國國民黨與中華民國存亡之秋，一步都不會讓。他將邀請對手侯友宜展開全國電視辯論。



新北市副市長侯友宜今天開記者會宣布辭職參選下屆市長，爭取黨內提名。同一時間，也有意角逐市長的周錫瑋參加國民黨板橋區黨部參加新春團拜。



周錫瑋拱手向大家拜晚年，致詞時，語氣激動的說，看見昨天有年輕人撕毀中華民國國旗，前任總統棺柩遭到潑漆，讓人痛心。究竟怎樣的社會與政黨讓年輕人做毀滅國家與仇恨的事情。



周錫瑋表示，8年前為了中國國民黨的勝利可以全讓，但國民黨現在不可以和稀泥，不可以走中間游離想要討好的路線。他說，「藍的就是藍的，不能容忍不藍不綠、不清不楚、不公不義的人與事情。」他強調，國民黨不應再溫良恭儉讓，一步都不能讓。



他受訪時說，下定決心要讓國民黨打贏2018的新北市長選舉，進一步才能在2020年的總統選舉獲勝，這是最主要目的，政黨如果無法在中央執政，就無法做好政治、經濟與建設。代表國民黨出來選市長的人，必須能讓藍營團結。



對於新北市的定位，周錫瑋說，市長應該要有能力將新北帶到國際上，在世界有競爭力，有能力治理這個城市，必須改變觀念與思想才能改變行政效率，這也是這陣子傾聽基層的心得。



周錫瑋說，將以政策說服選民並勤接觸市民與社團，也將邀請侯友宜參與全國電視辯論闡述新北市政，讓民眾清楚誰的能力與魄力、專業最適合擔任市長，最能夠實現國民黨的民主、繁榮、均富的理念。



他說，希望辦兩場電視辯論，這與政見會不同，可以反覆討論正反意見，讓市民更信任與理解國民黨的候選人，讓國民黨更團結。桃園市都可以，新北市更不應該侷限。民進黨在高雄與台南也是一場一場辦辯論。



國民黨新北市黨部副主委蔡博文也與會，說明初選公告與提名期程，在5日至7日登記後，於13日以前召開協調會，並由登記人挑選民調公司與民調日期。



對於國民黨中央希望在25日敲定提名人選，周錫瑋受訪時表示「急什麼，先訂出日期這是不太合理的」，他認為應在核定初選參選人資格後，相互協商民調方式、電視辯論的日期，讓參選人充分準備與說明，至少有一個月的時間才民調。



他建議黨主席吳敦義，民意調查不一定要找民間公司，由黨中央號召義工來民調，也不需要花錢，相信所有參選人都會相信黨中央自己人辦的民調結果。（編輯：李錫璋）1070301



