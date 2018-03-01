中國放寬台影視限制 文化部：問題在審查

（中央社記者鄭景雯台北1日電）中國國台辦宣布31條惠台措施，包括放寬台灣影視、圖書等市場准入限制。文化部認為，兩岸文化交流問題在中國審批制度，呼籲應減少意識型態審查，讓文化內容回歸藝術創作自由。



國台辦昨天發布31項「惠台措施」，其中4項與文化內容產業相關，包括電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進台灣生產的電影與電視劇將沒有數量限制，台灣圖書進口審批流程簡化等。



文化部今天表示，將持續了解是否有助解決台灣作品進入中國市場的部分障礙，兩岸文化內容產業交流合作的核心問題，仍在於中國政府的審批制度，需符合其政治意識形態。



文化部指出，中國去年3月施行的「電影產業促進法」，明定中國企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合作拍攝電影，文化部認為，審批範圍已從產品本身，延伸到我國業者、藝人、藝文工作者日常的表意自由，造成想與中國合作的台灣業者莫大壓力，近期不少業者因陸方政治審查因素，造成權益受損的案例時有所聞。



文化部認為，唯有尊重表意自由、創作自由，才能真正促進文化交流、相互了解與合作；而產業的交流合作也需摒除政治目的，並以對等互惠為原則，才能提供藝文工作者良好的創作環境。



文化部呼籲中國政府，仍應減少意識型態審查，讓文化內容產業回歸藝術創作自由，才能確保及營造兩岸文化交流的友善環境。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070301