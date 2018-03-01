美參院通過台灣旅行法 立委：不需過度樂觀

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北1日電）美國國會今天通過台灣旅行法，民進黨立委蔡適應說，台美關係像堆積木，一步堆一步，不需過度樂觀；國民黨立委江啟臣說，北京恐會更收縮台灣的國際空間回應美國。



美國聯邦參議院今天通過台灣旅行法，現在僅需交由總統川普簽署便可成為法律。



立法院外交及國防委員會、民主進步黨立委蔡適應今天告訴中央社記者，台灣旅行法是美國的立法部門敦促行政部門，解禁台美交流，而解禁最重要的一步就是高階人士的互訪。



他判斷，未來川普簽署台灣旅行法的機率很高，畢竟參、眾兩院的共識也很高，但最後執行單位還是在美國國務院。



對於台美關係的影響，蔡適應說，台美關係像堆積木，一步堆一步，不認為「會是今天通過後，明後天就有重要人士互訪」、「不需要過度樂觀」。他說，台美交流應該長長久久、慢慢往來，在這種情況下，未來駐美代表處會扮演更吃重的角色。



立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政也認為，對台美的合作與關係一定有提升作用，這也是美國國會民意的展現，未來就看行政部門如何落實與要求。



至於兩岸關係的影響，羅致政說，還要觀察，但希望對岸不要過度的反應，甚至破壞或干擾台美之間的關係。



立法院外交及國防委員會、中國國民黨立委江啟臣表示，重點是美國政府如何運用國會的授權，加大對中國大陸談判上的力道，美國過去在美中之間，能打的台灣牌可能是軍購或是對台灣參與國際空間的支持，未來美國總統能明白的告訴中國大陸，多了一道牌可以使用，就是台美的高層互訪，因此將增添美中台三邊的變數。



江啟臣說，北京短時間內一定會有所反應，可能會譴責美國破壞兩岸關係；就長期來看，北京可能會更收縮台灣在國際上的活動空間，藉此制衡美國。



他判斷，若川普簽署這個法案，兩岸在國際上的互動可能更為緊張，尤其目前兩岸呈現冷對抗的情況下，這對台灣在國際空間上的開拓到底是助力還反作用力，還有待觀察。



台灣旅行法是2017年1月由甫宣布將在年底退休的美國眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、眾議員夏波（Steve Chabot）與薛爾曼（Brad Sherman）共同提出。



根據台灣旅行法法案，美國國會認為台灣關係法實施以來，由於美國政府對台灣高層訪美的自我設限，美台關係缺乏有效溝通。美國政府應當鼓勵美國與台灣之間的所有層級官員互訪。未來法案通過後，台灣官員將得以與包括美國國務院在內的各級官員會晤，也可以在美國進行正式活動。（編輯：溫貴香）1070301