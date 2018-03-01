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行政院：衛生紙搶購狀況已平息

發稿時間：2018/03/01 14:54

最新更新：2018/03/01 15:41

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衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇1日表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 107年3月1日衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇1日表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 107年3月1日

（中央社記者顧荃台北1日電）衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇今天表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。行政院長賴清德上午在行政院會聽取中央銀行、國家發展委員會和經濟部的「物價相關研析」報告，並裁示相關單位全力穩定供需，防止人為操縱，絕不允許聯合哄抬物價的不法行為。

徐國勇出席院會後記者會時表示，上午他指派發言人辦公室秘書到各賣場實地訪查拍照，大部分賣場的衛生紙都沒有缺貨，部分賣場一、兩個品牌沒貨，還特別告示可以先付款預購，等到貨再來領。

徐國勇說，顯示衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」，賣場架上的貨也沒有人在搶，呼籲民眾不需要一窩蜂搶購。

他說，民眾要是開車去搶購衛生紙，油錢可能就超過漲價的錢，「衛生紙在家裡堆太多也沒有什麼意思，因為很占空間」。(編輯：陳永昌)1070301

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