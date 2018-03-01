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美豬牛議題 北協新主委：台灣不能封閉自己

發稿時間：2018/03/01 14:57

最新更新：2018/03/01 15:37

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北協主委交接典禮1日在北協舉行，由行政院政務委員羅秉成（中）擔任監交人，林良蓉（右）從代理主委、外交部政務次長章文樑手中接過印信，正式接任北協主委。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年3月1日北協主委交接典禮1日在北協舉行，由行政院政務委員羅秉成（中）擔任監交人，林良蓉（右）從代理主委、外交部政務次長章文樑手中接過印信，正式接任北協主委。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真　107年3月1日

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國貿易代表署（USTR）年度報告對美豬美牛輸台議題，表達嚴正關切。新任北美事務協調委員會主任委員林良蓉今天表示，台灣不能封閉自己，對於開放市場可能產生的衝擊，政府會做好預先準備。

北協代理與新任主委交接典禮今天在北協舉行，由行政院政務委員羅秉成擔任監交人。林良蓉會後受訪，被問及美豬、美牛議題時表示，台灣不能封閉自己，不管是美國或是其他貿易夥伴，都要多多往來。

關於美豬、美牛議題，林良蓉表示，一定會在外交部、經濟部等相關單位協調、合作下，做出對台灣最有利的安排。

對於可能遭受國內阻力，她說，可能有些人、有些產業會因開放市場受到影響；如何在各有得失，各方考量之下，得到台灣最好的利益，「這是我們未來要非常努力去做的事情」。對於開放可能產生的衝擊，政府也會做相關預先的準備，以減低相關衝擊。

此外，對於美國參眾兩院通過台灣旅行法，鼓勵台美所有層級官員互訪，林良蓉表示，美國是台灣非常重要的夥伴，希望跟美國之間有更密切的交流、更高層直接的聯繫。至於如何增進與美國的聯繫跟關係，須先做好全盤規劃與計畫。

林良蓉在交接典禮致詞時，特別提到美國第一任國務卿傑佛森（Thomas Jefferson），也是美國第三任總統的墓誌銘：「埋在這裡的人，是美國獨立宣言的起草人，是維吉尼亞州宗教自由法案的起草人，是維吉尼亞大學的創辦人」。

林良蓉說，「他（指傑佛森）要讓後人記住的，不是他當過美國總統，而是他為美國、為美國人做了一些什麼，足以影響後世萬代的貢獻」。林良蓉期許自己以同樣的精神，在歷任北協主委、同仁奠定的基礎上，外交部的指導下，與美國在台協會，公、私部門合作，協助提升台美關係。

林良蓉也提到，今天是北協成立39週年的日子。她特別邀請檢察界、法務部、經濟部等各界人士出席典禮，見證她對新職的承諾。

北協成立於民國68年，在台美關係上，擔任居間協調、溝通及交涉的角色，主要聯繫對象為美國在台協會（AIT）。

羅秉成表示，美國是台灣最重要的貿易夥伴之一，台美經貿關係發展是台美關係中非常重要的一環，而北協長期在推動台美關係上扮演重要的角色。他相信，以林良蓉的學、經歷，將能協助外交部推動對美工作、深化雙邊關係發展。

先前代理北協主委的外交部政務次長章文樑說，林良蓉是國際經貿法專家，相信她在新職可以繼續發揮所長。

林良蓉是台灣大學法律學系學士、東吳大學法律學系法學研究所碩士、美國哥倫比亞大學法學碩士。歷任台北、桃園、雲林地方檢察署檢察官、最高法院檢察署拉法葉軍購弊案特別調查小組檢察官、經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問、國際組織WTO法律諮詢中心（ACWL）律師、國家安全會議諮詢委員。（編輯：李淑華）1070301

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