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施俊吉：資安即國安 強化資安刻不容緩

發稿時間：2018/03/01 16:03

最新更新：2018/03/01 16:03

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（中央社記者顧荃台北1日電）行政院副院長施俊吉今天表示，「資安就是國安」在金融科技快速進步及普及趨勢下，資安風險將持續提高，強化資安防護工作刻不容緩。

行政院今天起至6日在行政院大禮堂舉辦成果展，展示內容包括行動支付安全、網路攝影機安全等防護作為、電腦犯罪偵辦及鑑識成果、地方政府資安聯防等，開放行政院及附近政府機關公務員參觀。

施俊吉上午主持資安成果展開幕典禮，他致詞時表示，「資安就是國安」，為落實總統蔡英文的政策，行政院去年底核定「（106年至109年）國家資通安全發展方案」，以「完備資安基礎環境」、「建構國家資安聯防體系」、「提升資安產業的自主能量」以及「培育優質的資安人才」四個面向為現階段發展重點，一年來已有初步成果。

施俊吉表示，去年及105年，台灣銀行發生數起國際駭客入侵盜領巨款事件，近年駭客入侵國內外關鍵基礎設施，及企業被網路勒索病毒攻擊事件愈來愈頻繁，顯示當前資安風險不容輕忽。

他說，在金融科技快速進步及普及趨勢下，資安風險將持續提高。因此，強化資安防護，建立完善應變機制，讓資安防護能力提升，與科技同步發展，已是當前政府最重要的施政課題。

施俊吉說，有鑒於資安威脅快速增加，資安防護工作刻不容緩，不論政府或企業都必須有高度警覺心，在資安工作上持續不斷精進努力。（編輯：李淑華）1070301

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