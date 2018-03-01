新北市長初選 周打團體戰侯秀個人魅力

（中央社記者王鴻國新北1日電）副市長侯友宜今天熱鬧宣布參選新北市長，但相較周錫瑋同樣宣布參選的造勢場合，幕僚作業的細膩度似有明顯差異，周錫瑋打出團體戰的態勢，動員能量及政見全到位，侯友宜則走個人風，展現超人氣。



侯友宜是中央警官學校第45期畢業，一向自許有情有義鐵漢形象的他，談起過去刑事經驗常眉飛色舞，常笑說自己如同在刀光血影中討生活。



過去常在市府主持活動或記者會後到記者室串門子，話匣子一開就停不了，展現與平時不苟言笑的不同形象，甚至會插科打諢，不僅聊以前包括偵辦白曉燕命案等辦案事蹟外，也會分享市政工作上的心得。



朱立倫於2001年當選桃園縣縣長，侯友宜也擔任桃園縣警察局長，也讓兩人交情日深，侯友宜也獲前總統陳水扁賞識，於2006年升任警政署署長，成為史上最年輕的警政署長，繼而擔任警大校長，朱立倫2010轉戰新北市長勝選後更邀侯友宜出任副市長。



侯友宜一上任就開始進行查拆大型違建，雷厲風行的查處公安事件，凸顯他在市政上的強硬作風，也展現他在八仙塵爆、復興空難等重大災難時的執行能力及魄力。但牽扯自己所陌生的選舉議題時，表現上就似乎有些左支右絀，只能避談選舉。



相較同樣宣布參選市長的前台北縣長周錫瑋，幕僚作業清晰而明確，每日行程及發言都能掌握並提供，召開參選說明會的訊息也即時透露。



從媒體邀採通知到現場動員能量的展現，甚至在政見的提出及說明上都有條不紊，還找來包括現任台北市副市長鄧家基等過去的縣府團隊成員到場力挺，團體戰的陣列鮮明。



反觀侯友宜的幕僚作業就有些粗糙，在幾乎無政治警覺心下選擇敏感的228當天，自行來記者室對少數媒體放獨家，宣布已請辭副市長職務，繼而更在臉書上公布參選訊息，引來綠營「有些挑釁」的質疑。



前民進黨發言人、市議員參選人張志豪就表示，侯友宜終於辭職參選，也宣告新北市政總體檢的時刻已到，侯友宜有必要向市民報告市長朱立倫承諾的市政建設進度，而非只是坐享鎂光燈的宣布參選造勢。



只是，侯友宜1日的參選記者會是在沒有公開採訪通知下召開，他的幕僚表示，記者會召開的訊息是靠媒體自行口耳相傳及部分媒體的報導。



此外，選擇謝絕選舉的市府大樓內舉行參選記者會，部分局處首長也不避嫌到場力挺獻花，幕僚似乎未考量到行政中立的問題，但當天吸引爆滿媒體捧場，只能說明侯友宜確實擁有超人氣的個人魅力。



隨著國民黨即將展開初選作業，侯友宜將進駐板橋板新路的競選辦公室，也積極向市府借將，邀資深媒體人夏樂祥等多名新聞連絡人加入團隊，因此，有團隊成員表示，雖然失去了行政資源的奧援，但侯友宜的表現應該會愈來愈好。（編輯：劉政權）1070301