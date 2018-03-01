新任空軍司令張哲平任職 嚴德發表彰貢獻

國防部長嚴德發（中）1日主持新任空軍司令張哲平上將（右）任職布達交接暨授勳典禮。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真 107年3月1日

（中央社記者呂欣憓台北1日電）國防部長嚴德發今天主持新任空軍司令張哲平上將任職布達交接暨授勳典禮，並頒授原任司令沈一鳴上將與張哲平二等雲麾勳章及四等寶鼎勳章，表彰兩人在任內的貢獻。



總統蔡英文今天早上在總統府主持張哲平的授階典禮，並交付兩項任務，包括嚴密監控共軍軍機敵情，保持警戒；配合國防自主原則，建立下一個世代的空軍戰力。



空軍下午在忠勇營區舉行任職布達典禮，張哲平首先與原任司令沈一鳴交接印信，隨後，由嚴德發監誓，張哲平完成宣誓正式就職。



典禮中，嚴德發分別頒授沈一鳴與張哲平二等雲麾勳章及四等寶鼎勳章，表彰他們在原任官任內的工作績效與卓著貢獻。



嚴德發致詞時表示，身為空軍一分子，必須深刻體認「忠勇」軍風和優良傳統，是維繫空軍戰力的泉源，每位官士兵，均應共同捍衛國軍形象與尊嚴，提升國軍的光榮感，堅持「有我無敵」的筧橋精神。



嚴德發指出，部隊戰力精良關鍵在訓練，而訓練基礎在於嚴格的紀律，訓練工作沒有捷徑，官兵體能與戰技惟有按「程序、步驟、要領」按部就班，確立訓練目標、周密訓練準備、掌握訓練重點、注意訓練安全，才能獲致事半功倍的預期效果，期望大家持續投注心力在戰訓本務工作，使部隊戰力不斷精進，確保國家安全。



嚴德發表示，部隊工作經緯萬端，任何危安事件均有跡可循，各級部隊均應建立風險管理理念，秉持「裝備可貴、人命無價」的觀念，勤於輔導與妥採預防措施，才能有效杜絕意外及傷亡情事，以確保戰力完整。（編輯：李淑華）1070301