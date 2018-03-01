民進黨：新北市長提名不會早於國民黨

民進黨秘書長洪耀福1日在中央黨部回應媒體詢問表示，民進黨新北市長提名的時間點，選舉對策委員會還沒有討論，但是原則不會早於中國國民黨提名；民進黨「雙北」市長提名將會最後處理。中央社記者范正祥攝 107年3月1日

（中央社記者范正祥台北1日電）民主進步黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨新北市長提名的時間點，選舉對策委員會還沒有討論，但是原則不會早於中國國民黨提名，「我們不急」；「雙北」市長提名將會最後處理。



新北市副市長侯友宜辭職角逐國民黨新北市長黨內初選，洪耀福下午在中央黨部回應媒體詢問時說，「意料中事」。



至於民進黨新北市長提名人選進展，洪耀福未多表示意見，僅說「看看嘛」。



對於侯友宜「辭官」參選，洪耀福認為，這是國民黨內部的事，因為爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋質疑侯友宜運用行政資源進行助選。周錫瑋的指責的確也是事實。



洪耀福說，民進黨地方黨部主委沒有資源，如被要求參選則必須請假，何況是副市長的行政資源更可怕，「黨內競爭本來就要有一定的章法」。



對於侯友宜第一次參選，洪耀福認為，侯友宜要很快組織自己的隊伍，不要依賴現任新北市長朱立倫的「班底」。侯友宜最大的問題是怎麼擺脫「朱立倫的包袱」，所以當務之急是「切割朱立倫」。



洪耀福舉例，他最近和新北市各方人士接觸，感受到新北市目前遇到一個很大的問題，就是新北市與桃園市接近，但是新北市有些企業家覺得新北市的發展不如桃園市，所以很多人口移居桃園，很多投資往桃園移動，出現「桃園磁吸效應」。



他說，市民會比較，桃園市能做到，新北市為何不能？侯友宜參選必須面對這些問題，面對「桃園崛起和磁吸效應」。選舉很多問題不在對手，而是自己的問題。



洪耀福表示，民進黨在新北市長選舉也有自己要面對的問題。目前國民黨和民進黨兩軍都在「整備」，還不是「短兵相接」，比賽誰對自己的問題解決的比較好。



至於民進黨有沒有掌握侯友宜「把柄」？洪耀福笑稱，「堂堂之師，正面對決。」



和侯友宜也有交情的洪耀福說，如果他是侯友宜，不會去參選新北市長，應要有更大的期許和野心，可以「取代朱立倫」。



洪耀福說，如果他是侯友宜，會選擇在南部參選。侯友宜在新北市選完只是「地方諸侯」而已，就算是在新北市選贏也只是「替朱立倫守住新北市的地盤」，只是變成「朱立倫的棋子」。但是如果幫國民黨征戰南台灣，就算戰敗說不定也會成為國民黨的「英雄」，這才是「大格局」。現在國民黨的政治人物缺少這種「氣魄」。



根據國民黨新北市黨部規劃，預計3月2日起進行初選公告，3月5到7日登記，並進行資格審查；也將舉辦電視政見會，然後由參選人從黨中央核定的7家民調公司自行挑選一家做民調，民調結果預計3月25日揭曉，確定提名人選。（編輯：李淑華）1070301