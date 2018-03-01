揭中國控制之手 李惠仁新紀錄片傳遞民主[影]

導演李惠仁（圖）1日出席公視紀錄片「并：控制」特映會，說明影片傳達的理念。中央社記者謝佳璋攝 107年3月1日

（中央社記者江佩凌台北1日電）導演李惠仁新紀錄片「并：控制」談中國對台港無所不在的控制，盼藉影像力量傳遞民主價值。他說，台灣的民主自由很不容易，但「在惡鄰居中國的旁邊，很多人會把這樣價值捨去」。



曾是電視台攝影記者的李惠仁，以「不能戳的秘密」紀錄片揭發禽流感疫情，他的最新紀錄片「并：控制」特映會今天在台北光點華山電影院舉行，包括台灣非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜、香港銅鑼灣書店店長林榮基及導演柯一正都到場觀影。



李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」而監禁，李凈瑜是片中受訪者之一。談到救援李明哲，她表示，很多國際人權團體還不了解李明哲的狀態，必須努力把目前遇到的困境，讓世界皆知。



片名中的「并」，其實是「共」字的反寫，該片從北京藝術家華湧的一連串抗爭行動，招來中國政府的追捕與拘禁，到香港銅鑼灣書店的5名股東紛紛不明原因失蹤，再一路談及周子瑜、戴立忍、李明哲等人的事件，揭露中國政府在華人社會無孔不入的控制行動。



「并：控制」2016年開拍，費時約一年半拍攝完成，總成本估新台幣300多萬，拍攝途中李惠仁一度面臨香港投資者解約，後來尋求在群眾募資平台flyingV集資，並成功申請到國藝會60萬贊助，雖然資金仍有缺口，但他不惜拚上身家製作，完成這部紀錄片。



李惠仁表示，控制分成三個階段，依序為機構審查、互相監督，最高境界就是自我審查。談及中國審查機制之手步步進逼，他表示，台灣民主化近30年來，是多少民主前輩付出青春才換得台灣自由，希望大家保持正面態度，但也同時感慨「在惡鄰居中國的旁邊，很多人會把這樣價值捨去」。



談及拍攝過程遇到的困難，李惠仁坦言，他一直找不到台商願意受訪，就算變音、打馬賽克都不願意，因為對方說「我講的內容，就會知道我是誰」，顯見這份恐懼已深入許多台商心中；此外，李惠仁也想找年輕學者，但對方回覆退休後還想去中國講學，同樣不方便受訪。



為了拍「并：控制」前往香港取材，李惠仁說，2017年6月申請到赴港簽證，但同年11月工作簽證等3個多星期都下不來，「以往我申請約1個星期就成功」；他也把這些親身經歷，放入紀錄片中。



對於片中傳遞的價值，李惠仁表示，很多人會說「民主能夠當飯吃嗎？」但他認為，民主價值支撐所有價格，沒有民主，任何東西價格都是0，「在獨裁國家裡，財富可能一夕之間就都沒了」。



李惠仁希望藉由這部片，讓觀眾看到中國對台灣、香港無所不在的控制，提醒台灣公民社會應有所警覺。「并：控制」今晚10時將在公視「紀錄觀點」節目播映，並於「公視+」OTT 同步上架，香港民眾也可透過youtube頻道「公共電視-紀錄觀點」同步免費觀賞。（編輯：黃瑞弘）1070301



