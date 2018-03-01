退輔會和國防部拜會退伍軍人 了解訴求

（中央社記者呂欣憓台北1日電）軍人年改越演越烈，退輔會主委邱國正和國防部副部長沈一鳴今天拜會退伍軍人團體，會面中雙方沒有達成任何協議或承諾，退伍軍人團體希望官員能將他們的訴求轉達給總統蔡英文。



退伍軍人團體日前在立法院周邊抗議，退伍上校繆德生墜樓重傷。國軍退除役官兵輔導委員會今天發布新聞稿指出，邱國正為關懷繆德生的憾事並瞭解退伍軍人相關訴求，今天下午3時偕同國防部副部長沈一鳴至中華民國退伍軍人協會拜會理事長高仲源、副理事長兼八百壯士指揮官吳其樑、八百壯士副指揮官吳斯懷等人。



退輔會表示，此次拜會是互相瞭解雙方工作重點，期間並未達成任何協議或承諾；邱國正除表達對繆德生憾事的關懷，亦對日前慈湖蔣公陵寢遭潑漆事件表達嚴正譴責。



退輔會表示，退輔會一向秉持以溝通協調方式處事，未來退輔會仍將繼續和退伍軍人團體溝通，蒐整建言，確保退除役袍澤福利與權益。



吳斯懷受訪表示，今天的會談從頭到尾沒有談到任何數字，「他們（邱國正、沈一鳴）來表達誠意，我們則表達訴求」。



吳斯懷說，他們向邱國正與沈一鳴表達八百壯士堅持一年多的理由是為了穩定憲法和軍隊，也希望邱國正和沈一鳴可以如實把八百壯士的理念向總統蔡英文報告。



吳斯懷表示，明天晚間八百壯士將在中山南路立院門口，為重傷的繆德生祈福。他也表示，經歷繆德生墜樓與昨天蔣公陵寢被潑漆破壞事件後，不少退伍軍人情緒十分激動、難以按捺，他們也無法全面掌握各個退伍軍人團體的動態，政府面對危機，不可以不謹慎。（編輯：林沂鋒）1070301