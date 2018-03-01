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二二八宣布參選惹議 侯友宜籲正向看事情

發稿時間：2018/03/01 19:35

最新更新：2018/03/01 19:35

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市副市長侯友宜在二二八紀念日宣布參選新北市長惹議，他則回應，選擇2月28日辭職，剛好是一個月最後一天，對工作上較方便：對於歷史，他則呼籲正向力量、往前看，才會進步。

侯友宜今天在市府一樓餐廳召開參選市長記者會表示，他雖然不是最聰明的市長，但一定是最認真、打拚及面對事情最勇敢，會站出來解決的人。他要做對的事，就不分黨派、顏色向前行。

媒體詢及為何選擇2月28日請辭副市長並參選新北市長，他表示，選擇28日辭職，剛好是一個月最後一天，讓市長朱立倫很清楚做時間點切割，在工作上也方便。

至於歷史上的案子，他希望包容、關懷、理解、尊重，然後往前看，台灣才會進步。

對於媒體報導綠營質疑侯友宜選在昨天宣布參選「有點挑釁」，甚至質疑他在鄭南榕事件中扮演的角色。侯友宜表示，要正向力量看事情，過去事情不能忘，但要體諒、關懷、包容往前走。

侯友宜擔任中山分局刑事組組長時參與圍捕鄭南榕，對此，他說，會找時間詳細報告，這包括當年時空環境背景造成的狀況；人生只能往前走，如果永遠停留在那個時代，台灣不會進步。

面對黨內同志、前台北縣長周錫瑋質疑侯友宜參加黨慶活動不願拿黨旗和國旗，沒資格代表參選。他表示，中華民國就是他的國家，內化在他心裡，「有些東西不是拿出來把標籤貼上去就是你的」，他奉獻他的國家38年，這就是他愛的中華民國。

至於被質疑政黨「血統」問題，侯友宜表示，他不在乎別人看法是什麼，只在乎他為社會做什麼、到底做對事還是做錯事，只要是對的都會勇往直前。

至於是否會和周錫瑋進行政見辯論或發表會時，侯友宜表示，他是黨員，會依黨部公布的遊戲規則來做；談到家人時，他說，對家人的體諒與支持，只能認真做事回報。（編輯：黃瑞弘）1070301

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