銅鑼灣書店店長：中國為統一 花錢買人心

香港銅鑼灣書店事件主角之一的林榮基1日在台北出席公視紀錄片「并：控制」特映會後接受媒體訪問，談及來台籌辦書店相關事宜。中央社記者謝佳璋攝 107年3月1日

（中央社記者江佩凌台北1日電）中國國台辦昨天宣布31條「惠台措施」，香港銅鑼灣書店店長林榮基今天在台受訪表示，中國就是「花錢買人心」，從政治考量來看，目的就是統一。



中國國務院台灣事務辦公室昨宣布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，共31條，包括放寬台灣影視、圖書等市場准入限制。



導演李惠仁最新紀錄片「并：控制」談中國對台港無所不在的控制，今天在台北舉行特映會，會前被問及中國提出的「惠台措施」，他反問，「你們相信嗎？」「那是不是『并：控制』這部片可以在中國巡迴放映」，他才比較相信這31條優惠措施是真的。



受邀出席特映會的香港銅鑼灣書店店長林榮基會後受訪表示，中國就是「花錢買人心」，從政治考量來看，目的就是統一。問及是否特別有感觸，他則回應「你說他沒效，不可能」，對有些人來說，多少有利益好處。



銅鑼灣書店以販售中國禁書為人所知。2015年下半年開始，林榮基等4人陸續在中國、香港或其他國家失蹤，最後證明是遭中國當局帶回，事件引發國際社會關注。



媒體觀察基金會董事長賴鼎銘受訪表示，雖然中國提供許多很好的條件，但看得出來那是帶有目的性的開放，「沒有說的部分才是我們比較關心的，因為我們追求的是思想自由。」



他表示，在中國會有很多創意遭遇限制，在台灣卻是可以百分之百發揮。（編輯：黃瑞弘）1070301



