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關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法
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連勝文：退休基金收益不改善 未來仍不夠

發稿時間：2018/03/01 21:53

最新更新：2018/03/01 21:53

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（中央社台北1日電）國民黨中央委員連勝文今天在臉書說，政府資產及軍公教勞工的退休基金若無法同時從收益面來改善，未來還是有可能不夠，三、四年級的退休金砍完了，是否要一路砍下去？

連勝文說，就在退伍軍人上街頭抗議改變退休金制度、而發生重大意外的第二天，他到了香港。當天港府宣布最近一個年度政府財政盈餘為1380億港幣，「也就是說，當民進黨宣稱軍公教年金即將破產而需刪減軍公教退休金時，港府卻在一年之內「淨賺」了約新台幣5200億！「也就是一年就賺了台灣軍公教退休基金總額9成的盈餘！而且這還不是港府第一次創造如此高的財政盈餘！」

他說，這接連兩件看似不相干的事，卻反應了一個最根本的問題，那就是政府的效能。

連勝文說，香港與台灣處在不同的環境中，各有各的制度及問題，但純就政府資產管理，「尤其是政府基金績效而言，台灣不僅遠遠不及香港、新加坡或韓國，甚至還不如中國大陸！」

他說，這應該是台灣退休金變革中極為重要的問題，但很少人討論。

「政府資產及基金的運用與管理是極為複雜與困難的工作，涵蓋了法律及財經制度的調整與制定，也與國內外金融投資環境習習相關，更需有足夠的人才來營運」，連勝文認為，當政者無力去處理這些困難的問題時，「最簡單的方法就是什麼都用喊的，或是挖東牆，補西牆」。（編輯：蘇志宗）1070301

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