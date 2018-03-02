拚高市長初選 民進黨角逐者造勢車隊衝刺

（中央社記者王淑芬高雄2日電）民主進步黨高雄市長民調下週登場，把握最後的衝刺機會，候選人卯起來車隊掃街、還有電話催票，立委管碧玲3日將辦一場「百工百業大團結挺管媽」的大型造勢活動，拉抬聲勢。



經過一年多的宣傳活動，民進黨高雄市長電話民調，3月5日到9日舉行，為了最後衝刺，近日高雄市的街頭非常的熱鬧，還有支持者在支持對象車隊通過地點，集結歡迎揮手致意，成了特殊的街景。



市長初選候選人趙天麟、陳其邁近日都有車隊掃街，趙天麟今天在旗山、美濃，岡山、路竹一帶活動。陳其邁的車隊掃街行程由各區支持的議員陪同，車隊浩浩浩蕩蕩，聲勢不小。



不同的是，立委林岱樺選擇在交通尖峰時段、車流量大的路口，向過往的民眾揮手致意，她認為這樣的方式更貼近基層。管碧玲也安排在3、4日展開車隊掃街。



管碧玲密集宣傳3日下午2時30分在夢時代前廣場的「百工百業大團結挺管媽」造勢活動，預估會有萬人相挺的場面。



除了造勢、電視宣傳，候選人也沒有放過電話催票，趙天麟強力推銷「一通電話改變高雄的命運」，以密集的電話拜票方式爭取支持。



民進黨高雄市黨部主委黃彥毓今天告訴中央社記者，民調結果公布後，黨中央預計3月14日完成提名。（編輯：梁君棣）1070302